Ολλανδία – φορτηγό έπεσε σε πλήθος: Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη νότια Ολλανδία όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε πλήθος, παρασύροντας τους παρευρισκόμενους σε υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην πόλη Νόιε Μπάιγερλαντ. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νότια του Ρότερνταμ.

#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway.pic.twitter.com/7hVs4DIF6i

