Εμιλιάνο Σάλα: Ο ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε το 2019 σε ηλικία 28 ετών

Όταν ο ποδοσφαιριστής Εμιλιάνο Σάλα σκοτώθηκε το 2019 σε αεροπορικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας από την Γαλλία στην Αγγλία για να παρουσιαστεί στην Κάρντιφ, που μόλις τον είχε αποκτήσει από τη Ναντ ήταν μόλις 28 ετών και είχε ποδοσφαιρικό μέλλον μπροστά του. Η ομάδα της Championship είχε συμφωνήσει την μεταγραφή για 17 εκατομμύρια ευρώ και με την πρώτη δόση να είναι 6 εκατ. ευρώ.

Μόλις κατακάθισε η θλίψη για τον θάνατό του η αγγλική ομάδα αρνήθηκε να πληρώσει τη Ναντ, γιατί δεν… παρέλαβε αυτό που παρήγγειλε. Αλλά και η γαλλική ομάδα από την πλευρά της ζητούσε να πληρωθεί, γιατί είχε αποδεσμεύσει τον ποδοσφαιριστή και τον είχε στείλει στην Αγγλία. Τρία χρόνια κρατά αυτή η δικαστική διαμάχη, με το CAS να εκδίδει πρόσφατα απόφαση, με βάση την οποία η Κάρντιφ πρέπει να πληρώσει στη Ναντ το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την μεταγραφή του Εμιλιάνο Σάλα, παρά το γεγονός ότι ο Αργεντίνος σκοτώθηκε πηγαίνοντας στη Βρετανία. Παρόλα αυτά, η αγγλική ομάδα αντιδρά και αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση του CAS.

