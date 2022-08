Τρένο με υδρογόνο: Παγκόσμια πρώτη!

Σε μια παγκόσμια πρωτιά η Γερμανία εγκαινίασε σήμερα μια σιδηροδρομική γραμμή με τρένα που κινούνται αποκλειστικά με υδρογόνο, ένα τεράστιο βήμα προς τις μετακινήσεις με «πράσινους» συρμούς παρά τις προκλήσεις εφοδιασμού. Ένας στόλος 14 υδρογονοκίνητων τρένων της γαλλικής εταιρείας Alstom θα αντικαταστήσει τις ντιζελοκίνητες λοκομοτίβες στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας σε μια διαδρομή εκατό χιλιομέτρωνm που συνδέει τις πόλεις Κούχξχαβεν, Μπρέμερχάβεν, Μπρέμερφέρντε και Μπουξτεχούντε κοντά στο Αμβούργο. «Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας οι επιβάτες θα ταξιδεύουν σε αυτή τη διαδρομή αποκλειστικά χάρη στο υδρογόνο», δήλωσε ο μάνατζερ του σχετικού πρότζεκτ της Alstom, Στέφαν Σρανκ. Τα υδρογονοκίνητα τρένα ενσαρκώνουν πολλές από τις ελπίδες για την απεξάρτηση από τον άνθρακα των σιδηροδρόμων και την αντικατάσταση του ντίζελ, με το οποίο πραγματοποιούνται ακόμη το 20% των ταξιδιών στη Γερμανία.

Τα τρένα αυτά με τους μηδενικούς ρύπους είναι εφοδιασμένα με κυψέλες καυσίμου, οι οποίες παράγουν τον απαιτούμενο για την κίνησή τους ηλεκτρισμό μέσω ενός συνδυασμού υδρογόνου και οξυγόνου, μια διαδικασία που αφήνει ως υποπροϊόντα στο περιβάλλον μόνον ατμό και νερό, ενώ η έξτρα παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες λιθίου, που επίσης διαθέτει το τρένο.

On the route between Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde & Buxtehude, 14 Alstom Coradia iLint regional trains will be operated by evb on behalf of LNVG. They will be fuelled daily & around the clock at the Linde hydrogen filling station. Learn more: https://t.co/4VN5f4NERF pic.twitter.com/LbsXWeZojZ

— Alstom (@Alstom) August 24, 2022