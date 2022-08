Τούνελ Μάγχης βλάβη: Εκατοντάδες επιβάτες αποκλείστηκαν για 5 ώρες

Εκατοντάδες επιβάτες του Eurotunnel, παρέμειναν εγκλωβισμένοι για σχεδόν πέντε ώρες στην υποθαλάσσια σήραγγα αφού το τρένο που τους μετέφερε παρουσίασε βλάβη και αναγκάστηκαν να περπατήσουν με τις αποσκευές και τα κατοικίδιά τους μέσα σε σήραγγα διαφυγής. Το περιστατικό συνέβη αργά χθες Τρίτη, στη διάρκεια του δρομολογίου των 15:50 του Eurotunnel από το Καλαί προς το Φόλκστοουν.

Οι ταξιδιώτες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να περπατούν μέσα από τη σήραγγα διαφυγής κατά μήκος της σιδηροδρομικής υποθαλάσσιας διαδρομής μήκους 31 μιλίων (50 χλμ) μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Μερικοί κουβαλούσαν βαλίτσες και περπατούσαν με τα σκυλιά τους, ενώ οι ταξιδιώτες από την πλευρά του Καλαί κλήθηκαν να μην προσεγγίσουν τον τερματικό σταθμό μέχρι τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αργά χθες το απόγευμα.

«Μπήκαμε στη σήραγγα στις 3.50 μ.μ., και περίπου 10 λεπτά αργότερα τα φώτα έσβησαν και το τρένο σταμάτησε. Μας είπαν ότι έπρεπε να διερευνήσουν ένα πρόβλημα με τους τροχούς. Χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να ερευνήσουν και προφανώς δεν βρήκαν τίποτα. Μετά από περαιτέρω αναμονή, αφήσαμε το τρένο μέσω της σήραγγας έκτακτης ανάγκης προς τη σήραγγα διαφυγής. Στη συνέχεια, περπατήσαμε περίπου 10 λεπτά προς ένα άλλο τρένο μπροστά από το χαλασμένο, αλλά και αυτό στη συνέχεια παρουσίασε πρόβλημα». Ο κ. Χάρισον έφτασε στο Φόλκστοουν έξι ώρες μετά την επιβίβαση στο αρχικό τρένο, για μια διαδρομή που διαρκεί 35 λεπτά.

As a friend remarked: glad you brought some food as 'just eat' might not be an option…

A food van would have filled lots of tummies and made record sales here at #eurotunnel tonight where it looks like we're all stuck well into the night 🚝 ❌ 🌌 pic.twitter.com/aVS8Dif50O

— MonicadeBokx (@BokxMonicade) August 23, 2022