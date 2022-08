Ρώσοι στην Κριμαία: Διακοπές με φόντο… εκρήξεις και ελικόπτερα

Η γραφική ακτογραμμή της Κριμαίας, διάσημη για τα τιρκουάζ νερά της και τις όμορφες αμμουδιές της, αποτελεί αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό των Ρώσων τουριστών εδώ και δεκαετίες. Φέτος, όμως, οι χαλαρωτικές διακοπές που ονειρεύονταν πολλοί Ρώσοι αποδείχθηκαν μάλλον… τρομακτικές, καθώς στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι εκρήξεις και οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών υποδομών. Στα social media κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφουν ένα αλλόκοτο θέαμα: ειδυλλιακές παραλίες της Κριμαίας γεμάτες παραθεριστές που απολαμβάνουν το μπάνιο τους, ενώ στο φόντο εμφανίζονται καπνοί από εκρήξεις και στρατιωτικά ελικόπτερα.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC News, τις περασμένες εβδομάδες μεγάλες εκρήξεις σημειώθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Σάκι, κοντά στην παραλία Νοβοφεντορόβκα. Πρόκειται για μια βάση καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσία έλεγε αρχικά ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από «παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας». Καθώς όμως ανάλογα περιστατικά άρχιζαν να καταγράφονται με μεγαλύτερη συχνότητα, εγκατέλειψε αυτή τη ρητορική. Την περασμένη Τρίτη εκρήξεις σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση και αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, με τη Μόσχα να κάνει πλέον λόγο για «δολιοφθορές». Δύο μέρες αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν drone κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Σεβαστούπολη.

Το περασμένο Σάββατο, το αρχηγείο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στη Σεβαστούπολη δέχθηκε επίθεση από καμικάζι drone, το οποίο καταρρίφθηκε και έπιασε φωτιά. Ουσιαστικά επρόκειτο για τη δεύτερη επίθεση με drone εναντίον του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου drone έπεσε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του γενικού επιτελείου προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε εργαζομένων και την ακύρωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνταν με αφορμή την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου που γιορταζόταν εκείνη την ημέρα. Η Ουκρανία, την οποία η Ρωσία κατηγόρησε για την επίθεση αυτή, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται και χαρακτήρισε τις κατηγορίες «πρόκληση»…

⚡️Russian helicopters fly over vacationers on the coast of Yevpatoria in occupied Crimea, launching active defense equipment right off the coast. A video from social networks. pic.twitter.com/7AwumXMvBa

— Flash (@Flash43191300) August 21, 2022