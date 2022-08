Δολοφονία Ντάρια Ντούγκινα: Βίντεο της FSB δείχνει τις κινήσεις της δολοφόνου

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών FSB δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μια Ουκρανή, η οποία θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία τής Ντάρια Ντούγκινα στη Μόσχα. Η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της. Ήταν κόρη του Αλεξάντερ, γνωστού ως «εγκέφαλου» του Πούτιν και θεωρητικού του ρωσικού εθνικισμού. Η Ρωσία χαρακτήρισε την ενέργεια «τρομοκρατική», ενώ η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη δολοφονία. Στο βίντεο της FSB αναφέρεται ότι απεικονίζεται η Natalya Vovk, μαζί με την κόρη της, να εισέρχονται στη Ρωσία και μέσα στο κτήριο όπου ζούσε το θύμα και στη συνέχεια να αποχωρούν βιαστικά από τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 43χρονη Ουκρανή και βασική ύποπτος της δολοφονίας εισήλθε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου με αμάξι που έφερε πινακίδες της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ενώ στη Μόσχα τις άλλαξε με πινακίδες του Καζακστάν. Λίγες ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση, η 43χρονη πέρασε στην Εσθονία με ουκρανικές αυτή τη φορά πινακίδες.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι η ίδια χρησιμοποιούσε την έφηβη κόρη της για «κάλυψη», ώστε να κινείται στη Ρωσία χωρίς να προκαλεί υποψίες. Επίσης, νοίκιασε διαμέρισμα στο ίδιο κτήριο που έμενε η Ντούγκινα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα «κατάπτυστο έγκλημα» τον θάνατο της κόρης του ιδεολόγου που υποστηρίζει την επίθεση στην Ουκρανία, Αλεξάντρ Ντούγκιν, σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα, για τον οποίο οι ρωσικές αρχές κατηγορούν το Κίεβο. «Ένα κατάπτυστο, σκληρό έγκλημα έκοψε το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού, ταλαντούχου ανθρώπου, με αληθινή ρωσική καρδιά, ευγενική, αγαπητή, συμπονετική και ανοιχτή.

‘Δημοσιογράφος, επιστήμονας, φιλόσοφος, πολεμική ανταποκρίτρια, υπηρέτησε με εντιμότητα τον λαό και την πατρίδα, αποδεικνύοντας με τις πράξεις της τι σημαίνει να είσαι πατριώτης της Ρωσίας» , αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα που έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος στην οικογένεια τής Ντάρια Ντούγκινα.

Με ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, o Αλεξάντρ Ντούγκιν αναφέρεται στη δολοφονία της κόρης του μέσα σε αυτοκίνητο, στα περίχωρα της Μόσχας. Ο πατέρας τής Ντάρια Ντούγκινα, Αλεξάντρ Ντούγκιν, περιέγραψε τον θάνατο της κόρης του ως «τρομοκρατική ενέργεια του ουκρανικού ναζιστικού καθεστώτος», στα πρώτα δημόσια σχόλιά του μετά τη δολοφονία της το βράδυ του Σαββάτου. Σε δήλωσή του στο Telegram, ο υπερεθνικιστής Ρώσος ιδεολόγος, Ντούγκιν, είπε ότι η κόρη του σκοτώθηκε από έκρηξη «μπροστά στα μάτια μου», την ώρα που επέστρεφε από το Φεστιβάλ Παράδοσης, κοντά στη Μόσχα.

«Ήταν ένα όμορφο ορθόδοξο κορίτσι, πατριώτισσα, πολεμική ρεπόρτερ, ειδικός στα κεντρικά κανάλια και φιλόσοφος. Οι ομιλίες και τα ρεπορτάζ της ήταν πάντα ουσιώδη, προσγειωμένα και συγκρατημένα. Ποτέ δεν παρακίνησε για βία και πόλεμο. Ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι, στην αρχή του ταξιδιού της. Οι εχθροί της Ρωσίας τη σκότωσαν κρυφά». «Οι καρδιές μας λαχταρούν όχι μόνο για εκδίκηση ή αντίποινα… χρειαζόμαστε μόνο τη νίκη μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Ντούγκιν. Σημειώνεται ότι νωρίτερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας για τη δολοφονία της Ντούγκινα, ισχυρισμούς τους οποίους ο «Guardian» δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία αρνείται κατηγορηματικά την ανάμειξή της στο συμβάν, με τον σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, να απαντά σχετικά στο Twitter. «Η ρωσική προπαγάνδα ζει σε έναν φανταστικό κόσμο: Ως υπεύθυνοι για την ανατίναξη του αυτοκινήτου της προπαγανδίστριας Ντούγκινα θεωρούνται μια Ουκρανή γυναίκα και το 12χρονο παιδί της. Παραδόξως, η ”εσθονική βίζα” δεν βρέθηκε στο σημείο. Οι οχιές στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ξεκίνησαν μια μάχη μέσα στο ίδιο τους το είδος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ποντόλιακ.

