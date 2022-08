Τουρκία – τροχαίο: Βίντεο σοκ από τη στιγμή που φορτηγό χωρίς φρένα έπεσε σε πλήθος

Νέες συγκλονιστικές εικόνες από το δυστύχημα στη νοτιοανατολική Τουρκία που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους δημοσίευσαν τα τουρκικά μέσα, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ένα πλήθος στην πόλη Ντερίκ. «Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε όταν έσπασαν τα φρένα ενός φορτηγού το οποίο παρέσυρε το πλήθος στο Ντερίκ, ανέφερε ο υπουργός Φαχρετίν Κοτζά.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χτες, Σάββατο, όταν όχημα έπεσε πάνω σε διασώστες, αστυνομικούς, δημοσιογράφους και πλήθος που είχαν σπεύσει για άλλο τροχαίο που είχε σημειωθεί στο σημείο.

BREAKING: Multiple people dead after deadly semi-trailer truck accident in Mardin, Turkey pic.twitter.com/b31AdXBBH5

Στη δεύτερη περίπτωση ένα μπλε φορτηγό έπεσε πάνω στο πλήθος, ενώ στο πρώτο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο ένα υπεραστικό λεωφορείο παρέσυρε κόσμο στο Γκαζιαντέπ. Σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων ανατολικά του Γκαζίαντεπ, στην περιοχή Ντερίκ της επαρχίας Μαρντίν, έγινε ένα σχεδόν πανομοιότυπο δυστύχημα: ένα φορτηγό παρέσυρε τα σωστικά συνεργεία που είχαν σπεύσει σε ένα άλλο ατύχημα. Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Οι οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Truck slams into crowd in Derik, Turkey. Dozens of casualties reported. pic.twitter.com/Mi7peYsMas

