Σομαλία – επίθεση σε ξενοδοχείο: Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, επιτέθηκαν την Παρασκευή σε ένα ξενοδοχείο, στο Μογκαντίσου, πρωτεύουσα της Σομαλίας. Οι συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο Hayat, αναμένουν νέα τους μετά τη λήξη της ομηρείας από τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, η οποία διήρκησε 30 ώρες. Το πρωί της Κυριακής δεκάδες άνθρωποι που αναζητούσαν νέα από τους συγγενείς τους είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο που οδηγεί στο ξενοδοχείο, όμως οι δυνάμεις ασφαλείας δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν. Εκτός από τους 13 νεκρούς, υπήρξαν και δεκάδες τραυματίες από την εισβολή των Σεμπάμπ στο ξενοδοχείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας έβαλαν τέλος στην ομηρεία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοινώνοντας τον θάνατο όλων των δραστών. Το πρωί της Κυριακής διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μεταξύ των ερειπίων, ενώ γύρω από το ξενοδοχείο, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις της τάξης, ειδικοί αναζητούσαν τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το ξενοδοχείο Hayat έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, με κάποια τμήματά του να έχουν καταρρεύσει.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν η πρώτη ευρείας κλίμακας που σημειώνεται στη Σομαλία αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος της χώρας, ο Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, τον Μάιο. Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Σεμπάμπ που προσπαθεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανατρέψει την κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα κράτος βασισμένο στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία. Ο εκπρόσωπος των Σεμπάμπ, ο Αμπντιαζίζ Αμπού Μουσάμπ δήλωσε το Σάββατο στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Andalus ότι η οργάνωση «επέφερε ισχυρές απώλειες» στις δυνάμεις ασφαλείας. Το ξενοδοχείο Hayat ήταν γνωστός τόπος συνάντησης κυβερνητικών αξιωματούχων.

Αν και αξιωματούχοι διαβεβαίωναν ότι δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν, περιλαμβανομένων παιδιών, δεν είναι γνωστό πόσοι είχαν παραμείνει παγιδευμένοι στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Χαγιάτ Αλί, τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 4-7 ετών βρέθηκαν κρυμμένα σε κατάσταση σοκ στις τουαλέτες του ξενοδοχείου.

Just like 26/11, #Mogadishu terror is on for more than 26 hours now. Not top of the headlines since it is Africa and not some western nation. pic.twitter.com/gokYrRjiLK

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ξενοδοχείο την ώρα της εισβολής, περιμένουν με αγωνία. Ο Μούκταρ Αντάν, ένας επιχειρηματίας ο αδελφός του οποίου βρισκόταν στο ξενοδοχείο την Παρασκευή το βράδυ, δήλωσε ότι περιμένει να του δώσουν άδεια για να πλησιάσει στο κτίριο. «Ο αδελφός μου βρισκόταν στο ξενοδοχείο την τελευταία φορά που είχα νέα του, αλλά τώρα το τηλέφωνό του δεν λειτουργεί και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε», εξήγησε. Ο Σαΐντ Νούροου επεσήμανε από την πλευρά του ότι ανησυχεί για έναν φίλο του που έμενε στο ξενοδοχείο. «Ελπίζω να είναι ζωντανός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είχε η αδελφή του, έμενε στο ξενοδοχείο».

#BreakingNews; 10 new dead bodies have been collected from the site of the attack. most of them are clan elders who had a meeting at the hotel on Friday afternoon.

These are Pictures taken from the inside of #HayatHotel which suffered widespread destruction. pic.twitter.com/aPK3a8ukuD

