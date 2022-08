Ντούγκιν κόρη: Κάτω από το κάθισμα του οδηγού η βόμβα που σκότωσε τη Ντάρια

Κάτω από το κάθισμα του οδηγού τοποθετήθηκε πιθανότατα η βόμβα που σκότωσε την Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή Αλεξάντρ Ντούγκιν. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ρώσων ερευνητών, η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο Toyota Land Cruiser το οποίο οδηγούσε. Μάλιστα, σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που έφτασε στο σημείο ο Αλεξάντρ Ντούγκιν. Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο 112, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο. Όμως ο Ντούγκιν, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν. Πάντως, ήδη, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να κατηγορούν το Κίεβο για τη βομβιστική επίθεση.

Από τη μεριά της η Ουκρανία, μέσω δηλώσεων του κορυφαίου προεδρικού συμβούλου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, διαψεύδει ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό, καθώς το Κίεβο «δεν είναι εγκληματικό κράτος όπως η Ρωσία». Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση για τη βομβιστική επίθεση στο αυτοκίνητο, που σκότωσε την Ντούγκινα, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό, γιατί δεν είμαστε εγκληματικό κράτος όπως η Ρωσία, ούτε τρομοκρατικό».

Ορισμένοι αξιωματούχοι που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου κατηγόρησαν αμέσως το Κίεβο για την έκρηξη. Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, επικεφαλής του κρατικά χρηματοδοτούμενου τηλεοπτικού σταθμού RT, έγραψε ότι «ανατίναξαν την κόρη του Ντούγκιν» και κάλεσε για επιθέσεις κατά των «κέντρων λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο. Ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης, ελεγχόμενης από τη Ρωσία Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ότι η Ντάρια Ντούγκινα είχε σκοτωθεί και κατηγόρησε την ουκρανική κυβέρνηση.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as "Putin's brain", was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK

«Οι τρομοκράτες του ουκρανικού καθεστώτος προσπαθώντας να εξοντώσουν τον Αλεξάντρ Ντούγκιν ανατίναξαν την κόρη του… Σε αυτοκίνητο. Ευλογημένη μνήμη της Ντάρια, είναι μια πραγματική Ρωσίδα!», έγραψε.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει επίσημη θέση στην κυβέρνηση, ο πατέρας της Ντάρια Ντούγκινα είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «ο Ρασπούτιν του Πούτιν». Η κόρη του φιλοσόφου ήταν δημοσιογράφος που υποστήριξε την εισβολή στην Ουκρανία. Νωρίτερα εφέτος της επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες κατηγόρησαν την 30χρονη ότι συνέβαλε σε διαδικτυακή «παραπληροφόρηση» σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας.

Τον Μάιο, περιέγραψε τον πόλεμο ως «σύγκρουση πολιτισμών» σε συνέντευξή της και εξέφρασε περηφάνια για το γεγονός ότι τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της είχαν υποστεί κυρώσεις από τη Δύση. Και στον πατέρα της επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2015 για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας.

Τα γραπτά του πιστώνονται ότι είχαν βαθιά επιρροή στην κοσμοθεωρία του Βλαντιμίρ Πούτιν και θεωρείται ο κύριος διανοούμενος αρχιτέκτονας της υπερεθνικιστικής ιδεολογίας που τηρούν πολλοί στο Κρεμλίνο. Για χρόνια, ο Ντούγκιν καλεί τη Μόσχα να επιβληθεί πιο επιθετικά στην παγκόσμια σκηνή και έχει υποστηρίξει τη ρωσική στρατιωτική δράση στην Ουκρανία.

Alexander Dugin is Putin's propaganda consultant. His daughter was recently included in the sanctions list of Britain, as she helped her father in spreading the ideology of the "Russian world". pic.twitter.com/K2iQMG271h

