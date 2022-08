Οργή για την απόλυση παρουσιάστριας στον Καναδά – Φταίνε τα… μαλλιά;

Οι ισχυρισμοί ότι δημοφιλής παρουσιάστρια ειδήσεων στον Καναδά έχασε τη δουλειά της επειδή σταμάτησε να βάφει τα γκρίζα μαλλιά της έχουν προκαλέσει οργή και δυσπιστία, ενώ επανέφεραν στην επικαιρότητα τη συζήτηση για τις σκληρές προσδοκίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι εργαζόμενες γυναίκες. Με βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, η Λίσα ΛαΦλαμ ανακοίνωσε ότι απολύθηκε από τη θέση της παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων του CTV, μια από τις βραδινές εκπομπές με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον Καναδά. Η δημοσιογράφος ανέφερε στο βίντεο ότι αιφνιδιάστηκε με την απόφαση του σταθμού να τερματίσει το συμβόλαιό της. «Είμαι ακόμη σοκαρισμένη και στεναχωρημένη. Στα 58 μου, πίστευα ότι θα είχα πολύ περισσότερο χρόνο να λέω κάποιες από τις ιστορίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας», επεσήμανε.

Η ΛαΦλαμ, που παρουσίαζε το δελτίο από το 2011, είναι μία από τις γυναίκες που σταμάτησαν να βάφουν τα μαλλιά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα άφησε στο φυσικό χρώμα τους. Μια απόφαση που η ίδια είχε χαρακτηρίσει «απελευθερωτική» και είχε πει ότι ευχόταν να την είχε πάρει νωρίτερα. Όμως, σύμφωνα με την Globe και την Mail, ο Μάικλ Μέλινγκ- υψηλόβαθμο στέλεχος του CTV- «ρώτησε ποιος ενέκρινε την απόφαση να επιτραπεί» στην Λίσα ΛαΦλαμ να αφήσει τα μαλλιά της να γκριζάρουν. Ο Μέλινγκ και η παρουσιάστρια συγκρούστηκαν και για δημοσιογραφικά ζητήματα, προτού τελικά το στέλεχος την ενημερώσει ότι το συμβόλαιό της τερματίστηκε, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η 58χρονη εργαζόταν στο CTV τα τελευταία 35 χρόνια, κάνοντας ρεπορτάζ από εμπόλεμες ζώνες και περιοχές που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα βραβεύθηκε ως καλύτερη παρουσιάστρια ειδήσεων του Καναδά. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η μητρική εταιρεία του καναλιού, Bell Media, ανέφερε ότι η απομάκρυνση της ΛαΦλαμ ήταν μια απάντηση στην «αλλαγή των συνηθειών των τηλεθεατών». Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα του Guardian να σχολιάσει τους ισχυρισμούς ότι το χρώμα μαλλιών της δημοσιογράφου έπαιξε ρόλο στην απόλυσή της.

Σε μια τεταμένη συνεδρίαση, την Πέμπτη, στελέχη της εταιρείας αρνήθηκαν ότι ο τερματισμός του συμβολαίου της έχει σχέση με την ηλικία ή το φύλο της. «Είμαι γυναίκα, είμαι εδώ 25 χρόνια. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα απέλυα κάποια επειδή είναι γυναίκα;», αντέδρασε η αντιπρόεδρος της Bell Media, Καρίν Μόουζες, έπειτα από ερωτήσεις για την απομάκρυνση της ΛαΦλαμ. Ακόμη, η εταιρεία ανέφερε ότι παίρνει «πολύ σοβαρά» τους ισχυρισμούς για διακρίσεις και ότι «λυπάται» τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση της αποχώρησης της δημοσιογράφου από το CTV, καθώς «μπορεί να άφησε τους τηλεθεατές με τη λανθασμένη εντύπωση» ότι δεν εκτιμήθηκαν οι τρεις δεκαετίες της καριέρας της.

A heartfelt tribute to one of the finest journalists I know. ⁦@LisaLaFlamme_⁩ There is no legacy – in this brutal business of ours – as rich as yours, my friend. pic.twitter.com/LUvU1whqre

— Murray Brewster (@Murray_Brewster) August 16, 2022