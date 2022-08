Ενισχυμένη εποπτεία τέλος: «Ο εφιάλτης των Ελλήνων τελείωσε»

«Ο εφιάλτης των Ελλήνων τελείωσε», γράφει σε πανηγυρικό της άρθρο η Frankfurter Allgemeine Zeitung στο οικονομικό σκέλος της εφημερίδας αναφερόμενη στη λήξη των αυστηρών δημοσιονομικών ελέγχων, δηλαδή στο τέλος της ενισχυμένης εποπτείας. Η ΕΕ απαλλάσσει την Αθήνα στις 20 Αυγούστου από την ενισχυμένη εποπτεία, ξεκινά το δημοσίευμα της FAZ. «Μετά από τρία μνημόνια το 2010, το 2011/12 και το 2015 και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις οι περήφανοι Έλληνες ένιωθαν τη συνεχή παρουσία της τρόικας ως πρόκληση και εφιάλτη – ακριβώς επειδή οι θεσμοί δεν ασχολούνταν μόνο με την αποταμίευση αλλά κυρίως με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν περισσότερο ως απαιτήσεις λιτότητας και ως παρέμβαση στην ελληνική πολιτική» αναφέρει η FAZ, σύμφωνα με την ελληνόφωνη έκδοση της Deutsche Welle.

Η Ελλάδα, προσθέτει ωστόσο η FAZ, παραμένει μια ιδιαίτερη περίπτωση, και μόνο λόγω του υψηλού χρέους της. «Ορισμένα δάνεια που έλαβε η Ελλάδα για την κρίση του ευρώ δεν λήγουν παρά το 2060, γεγονός που θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον ελληνικό εθνικό προϋπολογισμό για πολύ καιρό ακόμη παρά τις ευνοϊκές συνθήκες. Ακόμα και έτσι το τέλος της αυξημένης επιτήρησης είναι ένα σημαντικό βήμα», σχολιάζει η FAZ.

Με διθυραμβικές αναρτήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για την Ελλάδα συνοδεύτηκε η είδηση της εξόδου της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Η αρχή έγινε από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν η οποία σε ανάρτησή της -στα ελληνικά- αναφέρει: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η EU πάντα στο πλευρό σας».

«Μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, που βγαίνει από το πλαίσιο ενισχυμένης παρακολούθησης. Μια επιτυχία που ήρθε με την αφοσίωση του ελληνικού λαού και των Αρχών, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά»

Ακολούθησε η ανάρτηση του προέδρου του Eurogroup, υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου. Ο κ. Ντόναχιου λέει ότι σήμερα, για πρώτη φορά από το 2010, η Ελλάδα επανέρχεται σε συνθήκες οικονομικής ομαλότητας, βγαίνοντας από την ενισχυμένη εποπτεία. «Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κυβέρνηση και τους πολίτες», σημειώνει ο κ. Ντόναχιου κάνοντας ειδική μνεία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα «για τον κομβικό τους ρόλο σε αυτή την επιτυχία».

Today, for the 1st time since 2010, Greece is restoring conditions of economic normality by exiting enhanced surveillance. This is a major achievement for the Greek government & citizens. Special tribute to @kmitsotakis @cstaikouras for their key role in this success. #Eurogroup https://t.co/uIAEAPwP8Z

