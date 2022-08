Πιλότοι κοιμήθηκαν την ώρα της πτήσης: Τρόμος στον αέρα

Ένα απίστευτο, όσο και ανησυχητικό για τους ελέγχους που γίνονται πριν τις πτήσεις, περιστατικό σημειώθηκε πριν μερικές μέρες στη διάρκεια πτήσης της Ethiopian Airlines, η οποία κατευθυνόταν από το Χαρτούμ προς την Αντίς Αμπέμπα. Σύμφωνα με την The Aviation Herald, οι πιλότοι του αεροσκάφους… αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν στα 37.000 πόδια.

Οι πιλότοι θεωρητικά έπρεπε να ξεκινήσουν τη διαδικασία καθόδου ώστε να προσγειώσουν το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μπόλε της Αντίς Αμπέμπα, αλλά όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί τους η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το Aviation Herald, έναν αγγλόφωνο ιστότοπο, που δημοσιεύει αναφορές ατυχημάτων και συμβάντων στην εμπορική αεροπορία. Τελικά οι πιλότοι ξύπνησαν όταν αποσυνδέθηκε ο αυτόματος πιλότος και ήχησε συναγερμός και κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος, που παρέμεινε στον διάδρομο για περίπου δυόμισι ώρες, προτού αναχωρήσει για την επόμενη πτήση του.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022