Φώκια μέσα σε σπίτι: Μια απρόσμενη… “επίσκεψη” στη Νέα Ζηλανδία

Περίεργη φώκια εισέβαλε σε σπίτι οικογένειας στη Νέα Ζηλανδία, επιτέθηκε στη γάτα και έμεινε για κάποια ώρα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και πάλι στη θάλασσα. Ο πατέρας, Phil Ross, ο οποίος τυγχάνει να είναι θαλάσσιος βιολόγος ήταν ο μόνος που δεν ήταν στο σπίτι την ώρα της «διάρρηξης».

«Η μεγάλη πλάκα είναι πως αυτό είναι το μόνο έκτακτο περιστατικό όπου θα ήταν χρήσιμο να έχεις θαλάσσιο βιολόγο στο σπίτι» σημείωσε. «Έχασα την ευκαιρία να λάμψω». Η σύζυγός του, Jenn, εντόπισε το ζώο όταν γύριζε από το γυμναστήριο. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε να την περιμένει «μία μικρή, γλυκιά φώκια». Όπως είπε, το ζώο είχε μπει στο σπίτι από τις πορτούλες για τη γάτα και πρέπει να ήταν στο σπίτι για μία ώρα.

Η γάτα, κατά πάσα περίπτωση, συναντήθηκε με τη φώκια έξω από το σπίτι, προσπάθησε να το προστατεύσει και όταν δεν τα κατάφερε μπήκε μέσα. Εκείνη την είδε και έκανε το ίδιο, εκτίμησε ο Phil. Η σύζυγός του ξύπνησε τα παιδιά τους, 12 και 10 ετών, για να δουν το «νέο τους κατοικίδιο». «Το θεώρησαν πολύ cool και συναρπαστικό, αλλά δεν είχαν αντιληφθεί πως σχεδόν κανείς από τους φίλους του δεν λαμβάνει κατ΄οίκον επισκέψεις από φώκιες».

Το ζώο, ωστόσο, φάνηκε πως ένιωσε σαν στο σπίτι του και άραξε μέχρι και στον καναπέ, πριν καταφέρει η μητέρα και τη δελεάσει για να την ακολουθήσει στην μπροστινή πόρτα και μετά στον κήπο. Ειδικός εμφανίστηκε για να παραλάβει λίγο αργότερα τον Oscar, όπως ονόμασε η οικογένεια τη φώκια, και την οδήγησε στο φυσικό της περιβάλλον. Η γάτα της οικογένειας εντοπίστηκε στο διπλανό σπίτι «εμφανώς σοκαρισμένη». Ο Phil Ross σημείωσε πως δεν είναι ασυνήθιστο για μικρές φώκιες να εξερευνούν την περιοχή αυτή την περίοδο, καθώς αρχίζουν το προσωπικό τους ταξίδι προς την ελευθερία.

If the flap is open can you really call it a break-in…

Seal breaks into New Zealand home, traumatises cat and hangs out on couch https://t.co/GYSvJYZL9e (via @guardian) #Wildlife #MarineLife pic.twitter.com/15Ikrba505

— W.L. Lewis (@ArtMusicLife) August 19, 2022