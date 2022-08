Τσιτσιπάς Σινσινάτι: “Σαρώνει” στο ατομικό και το ομαδικό

Επική πρόκριση για τους «8» του Cincinnati Masters πήραν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο συμπαίκτης του Χόλγκερ Ρούνε οι οποίοι επικράτησαν των Κροατών Μέτκιτς και Πάβιτς με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 10-7). Τσιτσιπάς και Ρούνε έβαλαν δύσκολα στους Κροάτες που χρειάστηκαν το tie break για να πάρουν το πρώτο σετ (με 7-5).

Στο δεύτερο οι Τσιτσιπάς και Ρούνε τους έσπασαν το σερβίς στο 2-2 και βρέθηκαν να προηγούνται με 4-2. Στέφανος και Χόλγκερ κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους και να πάρουν το σετ, οδηγώντας το παιχνίδι στο super tie break.

Εκεί, ο Έλληνας και ο Δανός έσπασαν γρήγορα το σερβίς των Κροατών και βρέθηκαν να προηγούνται με 4-1. Ακολούθησε άλλο ένα mini break από τον Στέφανο για το 5-1. Κράτησαν εύκολα το σερβίς τους και έφτασαν στο 8-2! Όμως ένα σερί 5-0 των Κροατών (μείωσαν 8-7) έβαλε «φωτιά» στο ματς με τον Ρούνε να σερβίρει και να οδηγεί το δίδυμο σε διπλό match point. Δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και με 10-7 πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Στα προημιτελικά θα συναντήσουν ένα άλλο ένα πανίσχυρο δίδυμο, αυτό των Αρεβάλο και Ροχέρ οι οποίοι είναι οι νικητές στο Roland Garros.

What a win 😲 @steftsitsipas and @holgerrune2003 slide past Mektic and Pavic 6-7(5) 6-3 10-7 to reach the quarter-finals. #CincyTennis pic.twitter.com/YJ5AzzQddd

— Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2022