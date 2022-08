Σάνα Μαρίν πάρτι: Σάλος στη Φινλανδία με την πρωθυπουργό

Ομοβροντία αρνητικών σχολίων δέχθηκε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μετά τη διαρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός βίντεο που τη δείχνει να παρτάρει με φίλους της. H 36χρονη Μάριν, που έχει αποκτήσει φήμη με τις cool εμφανίσεις της στον ελεύθερο χρόνο της, διακρίνεται στο viral βίντεο, που αναρτήθηκε για πρώτη φορά στο Instagram Stories, να πίνει και να χορεύει με μια ομάδα φίλων της και να τραγουδάει τραγούδια του Φινλανδού ράπερ Petri Nygrd και της τραγουδίστριας της ποπ Antti Tuisku. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τη Μάριν πλαισιώνουν στο βίντεο η καλλιτέχνις και η αδελφή της Άννα, η φωτογράφος και influencer Γιανίτα Αούτιο, η παρουσιάστρια Τίνι Βίλκστρομ, η τρομπετίστα Ιλόνα Ιλικόρπι, η παρουσιάστρια του ραδιοφώνου Καρολίνα Τουόμινεν, η στυλίστρια Βέσα Σίλβερ και η βουλευτής Ιλμάρι Nούρμινεν του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδής πρωθυπουργού.

Αν και κάποιοι χρήστες θεώρησαν cool την εμφάνιση της Μαρίν, πολλοί άλλη την χαρακτήρισαν «ασυμβίβαστη» με την εικόνα μιας γυναίκας που έγινε το 2019 η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο. Μάλιστα ο παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής Αλέξι Βαλαβουόρι τη χαρακτήρισε ως την πιο ανίκανη πρωθυπουργό που είχε ποτέ η χώρα.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8

«Αυτή είναι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν. Κάποιοι λένε ότι είναι cool… ίσως μεταξύ άλλων εφήβων. Αλλά υπεύθυνη ηγέτης μιας χώρας σε κρίση; Είναι μακράν η πιο ανίκανη πρωθυπουργός που είχαμε ποτέ. Δεν ξέρει τίποτα. Πάρε το δερμάτινο μπουφάν σου και παραιτήσου. Ευχαριστώ», έγραψε.

This video features the prime minister of #Finland @MarinSanna (brunette wearing white pants & black top) in private party. Finland is suffering from record high electricity prices, lack of health care & elderly care professionals and this is how our leader is spending her time! https://t.co/ZOGBTIsTRO

«Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Μάριν Σάνα (η μελαχρινή με το λευκό παντελόνι και το μαύρο τοπ) σε ιδιωτικό πάρτι. Η Φινλανδία υποφέρει από υψηλές τιμές ρεκόρ ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματιών φροντίδας ηλικιωμένων και να πώς περνά τον χρόνο της η ηγέτιδα μας!».

«Η έγκυρη πρωθυπουργός μας χορεύει, την τελευταία μέρα, τα κορίτσια θέλουν να διασκεδάσουν, δεν ψήνουν κουάκερ. Εθνικό χρέος: 134.300.130.518,10 ευρώ», ήταν το καυστικό σχόλιο της Πία Πόλβιαντερ.

«Η @MarinSanna γίνεται σύμβολο της προόδου και μου αρέσει. Αν ζητούσαμε πάντα την άδεια από αυτούς τους συντηρητικούς, δεν θα υπήρχαν γυναίκες πρωθυπουργοί. Με περηφάνια παρουσιάζω αυτό το βίντεο στους φίλους και τους συναδέλφους μου. Ο κόσμος και οι αποδεκτές αξίες αλλάζουν».

@MarinSanna becoming a symbol of progression and I like it.

If we had always asked for permission from these conservatives, there would be no female prime ministers.

Proud to show this video around to my friends and colleagues.The world and "acceptable values" change.#Finland https://t.co/nWqmRJhyqd

— Julius Uotila (@Isoanselmi) August 17, 2022