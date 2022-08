Νέα Υόρκη επίθεση: Βίντεο σοκ, σε κρίσιμη κατάσταση ένας άντρας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας, μετανάστης από το Μεξικό, μετά την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, από κάτοικο της περιοχής. Για το περιστατικό, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, έχει συλληφθεί ένας άνδρας που αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 12 Αυγούστου, αναφέρει το CBS. Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, έξω από εστιατόριο, δείχνει τον 55χρονο Μπούι Βαν Φου να φορά γάντια και μετά να πλησιάζει το ανυποψίαστο θύμα πριν το χτυπήσει με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο 52χρονος Χεσούς Κορτές κατέρρευσε και χτύπησε με δύναμη στο έδαφος. Οι γιατροί αναφέρουν ότι έχει κάταγμα στο κρανίο, ότι έχει σπάσει η κλείδα και έχει αιμορραγία στον εγκέφαλο. Η αστυνομία πιστεύει ότι και οι δύο άνδρες ήταν μέσα στο εστιατόριο πριν από το συμβάν. Ωστόσο, το χτύπημα ήλθε χωρίς να υπάρξει διαπληκτισμός ή οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ τους. Τον δράστη αναγνώρισε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που ανέφερε ότι είναι τακτικός πελάτης που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.

Το CBS ανέφερε πάντως ότι ο δράστης έχει ποινικό μητρώο από 1989, ενώ από το 2015 είναι ελεύθερος με αναστολή για βιασμό υπό την απειλή όπλου που είχε διαπράξει το 1994.

WARNING: Disturbing footage – The NYPD says a 52-year-old man is fighting for his life following an unprovoked attack in the Bronx.

The victim suffered a skull fracture, a broken cheekbone and brain bleeding. He's in critical condition. pic.twitter.com/nGGjgs1lak

— Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2022