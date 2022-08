Ξηρασία στην Ευρώπη: Πρωτοφανή μέτρα στην Βρετανία

Τέλος στο πότισμα και όχι μόνο για 15 εκατομμύρια πελάτες από 24 Αυγούστου ανακοίνωσε η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης Τhames Water του Λονδίνου και γύρω περιοχών στη Βρετανία. Η Thames Water ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης αγωγών ύδρευσης για 15 εκατομμύρια πελάτες από τις 24 Αυγούστου, μετά από αυτό που η ίδια αποκάλεσε «πρωτοφανείς συνθήκες», αναφερόμενη στον πιο ξηρό Ιούλιο των τελευταίων 135 ετών.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν έρχεται βέβαια χωρίς αντιδράσεις καθώς, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Thames Water παραδέχεται ταυτόχρονα ότι περισσότερα από 635 εκατομμύρια λίτρα νερού χάνονται κάθε μέρα λόγω διαρροών και αναποτελεσματικής χρήσης του νερού. Καθώς η ξηρασία επιβεβαιώθηκε επίσημα σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Κεντ και του Νότιου Λονδίνου, οι εταιρείες ύδρευσης δέχονται ολοένα και περισσότερο πυρά από εξαγριωμένους πελάτες για την επιβολή απαγόρευσης χρήσης λαστίχων νερού μετά από επανειλημμένες αποτυχίες να επιδιορθώσουν διαρροές.

Αλλά η Thames Water επέμεινε σήμερα ότι έχει ρίξει στη μάχη «περισσότερες ομάδες από ποτέ» για την αντιμετώπιση των διαρροών, ομάδες οι οποίες, όπως σημειώνει, «εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο για να βρουν και να διορθώσουν περισσότερες από 1.100 διαρροές κάθε εβδομάδα».

Please take a break from using your hosepipe to help rivers recover during this dry spell.

You may have read about hosepipe bans in the news. We can get through this by working together, fixing leaks, and saving every drop at home. Find more guidance at https://t.co/v68RLJ1ze9 pic.twitter.com/1giI0o7DhI — Thames Water 💧 (@thameswater) August 17, 2022

«Πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες»

Μια δήλωση στον ιστότοπο της εταιρείας ανέφερε: «Εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να προμηθεύουμε άπαντες και οι πελάτες εξοικονομούν νερό όπου μπορούν. Όμως, με την πρόβλεψη χαμηλής βροχόπτωσης για τους επόμενους μήνες, τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα στο σχέδιο ξηρασίας. Ό,τι κάνουμε τώρα θα βοηθήσει στην προστασία των αποθεμάτων το επόμενο καλοκαίρι και θα βοηθήσει το περιβάλλον.

»Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητές σας γύρω από το σπίτι σας και όχι μόνο, και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή σας», υπογραμμίζει η δήλωση. Η προσωρινή απαγόρευση χρήσης έρχεται μετά από αναφορές ότι ο ποταμός Τάμεσης έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Για ποιες δραστηριότητες δεν θα επιτρέπεται η χρήση νερού

Η απαγόρευση σημαίνει ότι οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανένα λάστιχο, συμπεριλαμβανομένων των καταιωνιστήρων, των λαστίχων ποτίσματος και των αυτόματων συστημάτων άρδευσης για το πότισμα του κήπου ή των φυτών, τον καθαρισμό αυτοκινήτου, εξωτερικών τοίχων, μονοπατιών ή αίθριων, ακόμα και το γέμισμα πισίνας ή σιντριβανιού.

Ωστόσο, θα εξακολουθούν να μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες, εάν χρησιμοποιούν νερό από έναν κουβά ή ποτιστήρι, ή χρησιμοποιούν νερό που δεν προέρχεται από το δίκτυο, όπως βρόχινο νερό από δεξαμενή μέσω σωλήνα. Την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε ξηρασία σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας, μετά το πιο ξηρό καλοκαίρι των τελευταίων 50 ετών, που έχει στερήσει σχεδόν εντελώς ορισμένες περιοχές από βροχοπτώσεις.

#Privatisation – a disastrous model. A few profit, the rest of us pay. "Expected increase in cost of capital represents yet another blow for likes of Thames Water and Southern Water that often rely on debt markets to fund operations"https://t.co/mop8dTRIN7 — Natalie Bennett (@natalieben) August 17, 2022

«Οι υδάτινοι πόροι στην περιοχή μας εξαντλούνται»

Η Σάρα Μπέντλεϊ, διευθύνουσα σύμβουλος της Thames Water, δήλωσε: «Η εφαρμογή μιας προσωρινής απαγόρευσης χρήσης για τους πελάτες μας ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που δεν πήραμε ελαφρά τη καρδία. Μετά από μήνες βροχοπτώσεων κάτω του μέσου όρου και τις πρόσφατες ακραίες θερμοκρασίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι υδάτινοι πόροι στην περιοχή μας εξαντλούνται».

Και πρόσθεσε: «Παρά την επένδυση στο μεγαλύτερο πρόγραμμα μείωσης διαρροών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση των πελατών είναι σε πρωτοφανή επίπεδα και τώρα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση του σχεδίου κατά της ξηρασίας για εξοικονόμηση νερού, μετριασμό περαιτέρω κινδύνου και των μελλοντικών αποθεμάτων».

The source of the River Thames has evaporated and disappeared, moving 10 miles East amid the worst drought conditions ever experienced. You can literally walk along the River bed kicking stones these days. This in a Northern European country is a stark warning. pic.twitter.com/apXPFhThBI — Peter Dynes (@PGDynes) August 14, 2022

«Να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον σε μια περίοδο που βρίσκεται υπό πίεση»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες μας για τις προσπάθειες που έχουν ήδη κάνει για την εξοικονόμηση νερού ως αποτέλεσμα της εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης που διεξάγουμε από τον Μάιο. Η μείωση της ζήτησης σημαίνει μείωση της ποσότητας νερού που πρέπει να λαμβάνουμε από το περιβάλλον σε μια περίοδο που αυτό βρίσκεται υπό πίεση», είπε επίσης η Μπέντλεϊ.

Οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες καύσωνα και ξηρασίας δεν μπορούν να ανατραπούν με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, ενώ η χώρα σε διάφορες περιοχές της βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η Βρετανία δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα -κόστος ζωής, κλιματικές συνθήκες, ενεργειακή επάρκεια κ.ά.- που συνδυαστικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.