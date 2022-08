CDC για κορονοϊό: «Αποτύχαμε στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας»

Η επικεφαλής της κορυφαίας υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, CDC, ανακοίνωσε την Τετάρτη μια αναδιάρθρωση του οργανισμού, με σκοπό να τον κάνει πιο «ευκίνητο». Οι προγραμματισμένες αλλαγές στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενης κριτικής για την απόκριση του οργανισμού στην πανδημία COVID-19, την ευλογιά των πιθήκων και άλλες απειλές για τη δημόσια υγεία. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν εσωτερικές μεταθέσεις προσωπικού και βήματα για την επιτάχυνση της κυκλοφορίας δεδομένων.

Η διευθύντρια του CDC, Δρ Rochelle Walensky, μίλησε στο προσωπικό του οργανισμού για τις αλλαγές την Τετάρτη. Είναι μια πρωτοβουλία του CDC και δεν κατευθύνθηκε από τον Λευκό Οίκο ή άλλους αξιωματούχους της διοίκησης, είπε. Μεταξύ άλλων ελαττωμάτων, η δημόσια καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ήταν «μπερδεμένη και παραφορτωμένη», ανέφερε η υπηρεσία. Η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξέφρασε την Τετάρτη απογοήτευση για τον χειρισμό της πανδημίας του κορωνοϊού από την υπηρεσία της, λέγοντας ότι τα CDC απέτυχαν να ανταποκριθούν αρκετά γρήγορα και έπρεπε να αναθεωρηθούν.

«Αισθάνομαι ότι είναι δική μου ευθύνη να οδηγήσω αυτόν τον οργανισμό σε μια καλύτερη θέση μετά από μια πραγματικά δύσκολη τριετία», είπε η Walensky στο Associated Press. Η διευθύντρια Rochelle Walensky δήλωσε ότι ο οργανισμός «δεν ανταποκρίθηκε αξιόπιστα στις προσδοκίες» και πρέπει «να τα πάει καλύτερα», αφού εξωτερικός έλεγχος διαπίστωσε ελλείψεις στην απόκριση εναντίον της COVID-19.

Η Walensky, η οποία έγινε διευθύντρια τον Ιανουάριο του 2021, έχει πει εδώ και καιρό ότι η υπηρεσία πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα και να επικοινωνήσει καλύτερα, αλλά τα προβλήματα συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Τον Απρίλιο, ζήτησε έναν έλεγχο του οργανισμού, που είχε ως αποτέλεσμα τις ανακοινωθείσες αλλαγές. Κάθε πρόταση αναδιοργάνωσης πρέπει να εγκρίνεται από τον γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Οι αξιωματούχοι των CDC δηλώνουν ότι ελπίζουν να έχουν οριστικοποιηθεί, εγκριθεί και ξεκινήσει ένα πλήρες πακέτο αλλαγών μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

— Αύξηση της χρήσης των προεκτυπωμένων επιστημονικών εκθέσεων για τη λήψη δεδομένων με δυνατότητα δράσης, χωρίς την ανάγκη αναμονής μέχρι η έρευνα να περάσει από αξιολόγηση και δημοσίευση από ομοτίμους από το περιοδικό CDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

—Αναδιάρθρωση του γραφείου επικοινωνίας της υπηρεσίας και περαιτέρω αναβάθμιση των ιστοσελίδων του CDC, ώστε οι οδηγίες του οργανισμού για το κοινό να είναι πιο σαφείς και ευκολότερες.

—Μεταβολή του χρόνου που οι επικεφαλής του οργανισμού αφιερώνονται σε ανταποκρίσεις επιδημιών σε τουλάχιστον έξι μήνες

—Δημιουργία νέου εκτελεστικού συμβουλίου για να βοηθήσει τη Walensky να θέσει στρατηγική και προτεραιότητες.

—Διορισμός της Mary Wakefield ως ανώτερου συμβούλου για την εφαρμογή των αλλαγών. Ήταν επικεφαλής της Διοίκησης Πόρων και Υπηρεσιών Υγείας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα και υπηρέτησε επίσης στο HHS.

— Αλλαγή του οργανογράμματος του οργανισμού για να αναιρεθούν ορισμένες αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ.

—Δημιουργία γραφείου διακυβερνητικών υποθέσεων για την ομαλή συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και γραφείου ανώτερου επιπέδου για την ισότητα στην υγεία.

Τα CDC αντιμετώπισαν για πρώτη φορά επικρίσεις για την ανταπόκρισή του στην COVID-19 στις πρώτες ημέρες της πανδημίας για προβλήματα με τα τεστ που άφησαν τη χώρα να αγνοεί την πλήρη έκταση της εξάπλωσης του ιού. Αλλά ακόμη πιο πρόσφατα υπό τον Πρόεδρο Μπάιντεν, ο οργανισμός έχει αντιμετωπίσει κριτική για μπερδεμένες οδηγίες σε τομείς που κυμαίνονται από τις μάσκες έως την απομόνωση. Στα τέλη του περασμένου έτους, για παράδειγμα, τα CDC αντιμετώπισαν ερωτήματα όταν δεν περιλάμβανε την απαίτηση αρνητικού τεστ πριν φύγει κάποιος από την απομόνωση, αφού μείωσε τον χρόνο απομόνωσης για πολλά άτομα που είχαν προσβληθεί από τον ιό από 10 ημέρες σε πέντε ημέρες.

Ενώ η νέα αναδιάρθρωση επικεντρώθηκε στην ανταπόκριση στην COVID-19, τα CDC έχουν επίσης αντιμετωπίσει κριτική για την ανταπόκρισή του στην ευλογιά των πιθήκων, κάτι που ορισμένοι ειδικοί λένε ότι δείχνει ότι το σύστημα δημόσιας υγείας δεν έχει πάρει μαθήματα από την πανδημία. «Επί 75 χρόνια, τα CDC και η δημόσια υγεία προετοιμάζονται για τον COVID-19 και στη μεγάλη μας στιγμή, η απόδοσή μας δεν ανταποκρίθηκε αξιόπιστα στις προσδοκίες», είπε η Walensky.

