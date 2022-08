Τζο Μπαίντεν ποδήλατο: Βόλτα με την Τζιλ – Βίντεο

Στο νησί Κιάγουα, στη Νότια Καρολίνα, βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε μια ανάπαυλα από τον Λευκό Οίκο. Την Κυριακή βγήκε για μια μικρή βόλτα με το ποδήλατο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ. Μπορεί να μην έκανε το χατίρι των δημοσιογράφων για δηλώσεις, σταμάτησε όμως για να φωτογραφηθεί με λουόμενους.

Αυτή τη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να τα πήγε καλύτερα με το ποδήλατο. Τον Ιούνιο, όταν ήταν στο Ντέλαγουερ, είχε ένα μικρό ατύχημα μπροστά στις κάμερες. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το ποδήλατο χωρίς να χτυπήσει.

President Joe Biden took a bike ride on the beach at Kiawah Island and stopped along the way to chat with beachgoers and take selfies pic.twitter.com/A16lFeH41C

— Reuters (@Reuters) August 15, 2022