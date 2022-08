Αίγυπτος φωτιά: Ανείπωτη τραγωδία με φονική πυρκαγιά σε εκκλησία

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο εσωτερικό εκκλησίας κοπτών στη συνοικία Ιμπάμπα στην Γκίζα της Αιγύπτου , με αποτέλεσμα τουλάχιστον 41 νεκρούς και 55 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters. Σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, κλιμάκιο της Εισαγγελίας της Βόρειας Γκίζας μετέβη στον τόπο της μεγάλης πυρκαγιάς, για να επιθεωρήσει τα αποτελέσματά της και να ακούσει τις μαρτυρίες των μαρτύρων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, πιθανόν στον κλιματισμό, και ξέσπασε όταν περίπου 5.000 πιστοί συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία Αμπού Σιφίν. Πολλά θύματα μάλιστα, ποδοπατήθηκαν από τους πιστούς, καθώς στο σημείο επικράτησε πανικός. «Οι άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στον τρίτο και τέταρτο όροφο, ενώ είδαμε καπνό να βγαίνει από τον δεύτερο όροφο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κατέβουν και έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον», δήλωσε στο Reuters ο Γιασίρ Μουνίρ, ένας από τους πιστούς στην ίδια εκκλησία.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt.

My thoughts and prayers are with the victims today. 🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/743y4mRfL4

