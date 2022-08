Αεροδρόμιο Καμπέρας πυροβολισμοί: Ένοπλος άνοιξε πυρ

Το αεροδρόμιο της Καμπέρας, της πρωτεύουσας της Αυστραλίας, εκκενώθηκε και ένας άνδρας συνελήφθη αφού πυροβολισμοί ακούστηκαν στο κεντρικό τέρμιναλ του κτιρίου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως εικόνες από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του αεροδρομίου εξετάζονται και ο συλληφθείς πιστεύεται ότι είναι το μόνο πρόσωπο που ευθύνεται για το επεισόδιο. «Ο τερματικός σταθμός του Αεροδρομίου της Καμπέρας εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση στο αεροδρόμιο βρίσκεται υπό έλεγχο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημάδια από σφαίρες είναι ορατά στην εξωτερική, γυάλινη πρόσοψη του αεροδρομίου, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Η αστυνομία δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται στο κοινό να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πληροφορίες.

Βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν νωρίτερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα μέσα στο αεροδρόμιο ενώ ταξιδιώτες παρακολουθούν και ηχούν σειρήνες συναγερμού. Άνθρωποι είχαν επίσης συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο μετά την εκκένωσή του.

