Σαλμάν Ρουσντί: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την επίθεση

Ο 24χρονος Χάντι Ματάρ, κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στον διάσημο συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, διευκρινίστηκε. Ενώ το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, εικάζεται πως αιτία είναι το… λογοτεχνικό παρελθόν του θύματος και συγκεκριμένα το βιβλίο «Σατανικοί στίχοι», που εξήγειρε κατά το παρελθόν τον μουσουλμανικό κόσμο. Πρόκειται για το βιβλίο, που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, αφού θεωρήθηκε ότι είχε «βλάσφημο» περιεχόμενο. Λίγους μήνες αργότερα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

Επί σειρά ετών ο συγγραφέας κρυβόταν, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε το 1998 ότι δεν υποστήριζε πλέον το θρησκευτικό διάταγμα («φετφά»), ωστόσο εξτρεμιστικές μουσουλμανικές οργανώσεις προσέφεραν αμοιβή εκατομμυρίων δολαρίων σε όποιον δολοφονούσε τον ινδικής καταγωγής συγγραφέα. Η Ρίτα Λάντμαν, ενδοκρινολόγος, η οποία ήταν στο ακροατήριο και έσπευσε αμέσως στη σκηνή μετά τον τραυματισμό του συγγραφέα, είπε ότι ο Ρούστντι είχε πολλά τραύματα από μαχαίρι, μεταξύ των οποίων ένα στην δεξιά πλευρά του λαιμού του. Το σώμα του πάνω στη σκηνή ήταν μέσα σε μια λίμνη αίματος, ήταν όμως εν ζωή και δεν του έκαναν ανάνηψη (CPR). Το θύμα διακόμίστηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ, ανέφερε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a #Chautauqua Institute event. This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/CfPdHAhIgB — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Πώς έγινε η επίθεση

Ο Ρουσντί θα μιλούσε την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Τσοτόκουα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Μπάφαλο, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μαχητικός υπερασπιστής της ελευθερίας, ο συγγραφέας είχε κληθεί στην εκδήλωση για να μιλήσει υπέρ της σημασίας να δίνεται άσυλο σε συγγραφείς και καλλιτέχνες που είναι στην εξορίας. Ο δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που παρουσίαζαν του Ρουσντί. Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Πολιτείας αναφέρει ότι ο δράστης μαχαίρωσε τον Ρουσντί στον λαιμό, ενώ επιτέθηκε και σε έναν άνδρα που θα συνομιλούσε με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας έπεσε κάτω ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και αμέσως μετά συνελήφθη. Φωτογραφία που κυκλοφόρησε λίγο μετά δείχνει έναν νέο άνδρα που απομακρύνεται με τη συνοδεία αστυνομικών. Μαρτυρία που μετέφερε δημοσιογράφος του CBS, που είχε μέλη της οικογένειάς του στο ακροατήριο, αναφέρει και αυτή ότι ο δράστης χτύπησε πολλές φορές τον Ρούσντι στο σώμα και τον λαιμό.

New York: Author Salman Rushdie has been stabbed on stage. Recently there was a fatwa against him for his book Satanic Verses. pic.twitter.com/FYOQNKoQ0z — Nikhil Reddy 🇮🇳 (@Nikhil_Speakes) August 12, 2022

Όταν δέχτηκε τα χτυπήματα σηκώθηκε όρθιος και έπεσε προς τα πίσω, στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Πίσω από την καρέκλα του Ρουσντί, σε ένα παραπέτασμα, υπήρχαν κηλίδες αίματος. Αμέσως έσπευσαν παριστάμενοι να τον βοηθήσουν και άλλοι να ακινητοποιήσουν τον δράστη, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους παραμένουν άγνωστα. Φωτογραφίες λίγο μετά την επίθεση, δείχνουν τον Ρουσντί ξαπλωμένο πάνω στην σκηνή, ενώ κρατούν τα πόδια του ψηλά για να διευκολύνουν την ροή του αίματος στην καρδιά. Ο άνθρωπος που θα έπαιρνε συνέντευξη στον Ρουσντί τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, ανέφερε η αστυνομία.

Salmon Rushdie stabbed at Chautauqua. He’s on the stage being treated. Before his scheduled speech. pic.twitter.com/xqeM79WseB — Mary Newsom (@marynewsom) August 12, 2022

Ποιος είναι ο Σαλμάν Ρουσντί

Ο 75χρονος Ρουσντί, που έχει γεννηθεί στην Ινδία και έχει βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, εδώ και δεκαετίες συνεχώς δέχεται απειλές για τη ζωή του. Ο Ρουσντί έγινε γνωστός για τα «Παιδιά του Μεσονυκτίου», το δεύτερο έργο του, ένα μυθιστόρημα που μόνο στη Βρετανία πούλησε πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα. Το τέταρτο βιβλίο του (συνολικά έχει γράψει 14) ήταν οι «Σατανικοί Στίχοι», που εκδόθηκε το 1988. Το μεταμοντέρνο έργο εξόργισε τους Μουσουλμάνους για το περιεχόμενό του. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαια επεισόδια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ενώ κάποιοι από τους μεταφραστές έχουν δολοφονηθεί, σημειώνει το BBC. Οι «Σατανικοί Στίχοι» είναι απαγορευμένοι στο Ιράν από το 1988. Έναν χρόνο αργότερα ο αγιατολάχ Χομεϊνί εξέδωσε τον φετφά που καλούσε στον θάνατο του Ρουσντί. Είχε επίσης επικηρυχθεί για περίπου 3 εκατ. δολάρια, με το φετφά να εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Έκτοτε η κυβέρνηση του Ιράν έχει λάβει τις αποστάσεις της από το θρησκευτικό διάταγμα, όπως ανακοίνωσε το 1998, αν και τα αισθήματα κατά του συγγραφέα παραμένουν εχθρικά. Εξτρεμιστικές μουσουλμανικές οργανώσεις επικήρυξαν με εκατομμύρια δολάρια τον Ρούσντι. Ο συγγραφέας για χρόνια κρυβόταν ή κυκλοφορούσε με μέτρα ασφαλείας. Ο Σαλμάν Ρούσντι έλαβε το 2016 την αμερικανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Επέκρινε συχνά την καταπίεση στη γενέτειρά του, την Ινδία, ακόμη και επί της διακυβέρνησης του νυν πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.