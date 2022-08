Λούνα παρκ – Γερμανία: Σοβαρό ατύχημα σε θεματικό πάρκο

Δύο τρενάκια συγκρούστηκαν σήμερα σε λούνα παρκ της πόλης Γκίντσμπουργκ στη νότια Γερμανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 34 άνθρωποι να τραυματιστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο τρενάκι ακινητοποιήθηκε απότομα και ένα δεύτερο που ακολουθούσε προσέκρουσε σε αυτό.

Πυροσβεστική, ασθενοφόρα και τρία ελικόπτερα έσπευσαν στο πάρκο Legoland του Γκίντσμπουργκ. Σε σοβαρή κατάσταση είναι τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, μετέδωσε η Βαυαρική Ραδιοφωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα, μια 57χρονη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τρενάκι λούνα παρκ στο Κλότεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

31 injured, one in critical condition, in an accident on a roller coaster at Legoland in Günzburg, Swabia – police said on Thursday

Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland im schwäbischen Günzburg sind 31 Menschen verletzt worden, einer davon schwer pic.twitter.com/uS53pCXR10

