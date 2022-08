Κιμ Γιονγκ Ουν – κορονοϊός: Η ανακοίνωση που προκάλεσε κλάματα

Ένα βίντεο από τη Βόρεια Κορέα δείχνει στρατηγούς της χώρας και εργαζόμενους στον τομέα υγείας να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους όταν μαθαίνουν ότι ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας, Κιμ Γιονγκ Ουν αρρώστησε “σοβαρά” με πυρετό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

Είναι η πρώτη ομιλία του Κιμ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σε μια φλογερή ομιλία, ο μικρότερος αδερφός του Kim, Kim Yo Jang , κατηγόρησε τη Νότια Κορέα για εξάπλωση του κορονοϊού στον Βορρά, απειλώντας τον νότιο γείτονά τους με «εξόντωση». Μιλώντας μαζί με την αδερφή του σε μια συνάντηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας και επιστημόνων στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας Πιονγκγιάνγκ, ο Κιμ ανακοίνωσε μια «λαμπερή νίκη» στη μάχη της χώρας του με τον Covid-19 και ζήτησε να χαλαρώσουν τα προληπτικά μέτρα.

South Korea's unification ministry handling inter-Korean affairs expresses regret after North Korean leader Kim Jong-un's powerful sister Kim Yo-jong blamed leaflets from the South for causing Covid outbreak in the isolated country pic.twitter.com/cEpkvC1oYw

Υποστήριξε επίσης ότι ο επίσημος εθνικός αριθμός θανάτων από τον Covid είναι μόλις 74, ένα «άνευ προηγουμένου θαύμα στην ιστορία της παγκόσμιας κοινότητας υγείας», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η χώρα δεν έχει ακόμη χορηγήσει επίσημα ούτε ένα εμβόλιο Covid – καθιστώντας τους ισχυρισμούς της ακόμη πιο απίθανους.

Πριν μιλήσει ο Κιμ, η πανίσχυρη αδερφή του έδωσε μια βροντερή ομιλία, κατηγορώντας το ξέσπασμα του Covid στη χώρα της σε προπαγανδιστικά φυλλάδια που πετούσαν πάνω από τα σύνορα με μπαλόνια από τη Νότια Κορέα. Υπονοώντας για πρώτη φορά ότι ο αδερφός της είχε προσβληθεί από τον ιό, είπε ότι ήταν ανάμεσα στα δεκάδες εκατομμύρια Βορειοκορεάτες που αρρώστησαν. «Αν και ήταν βαριά άρρωστος με υψηλό πυρετό, δεν μπορούσε να ξαπλώσει ούτε στιγμή σκεπτόμενος τους ανθρώπους που έπρεπε να φροντίσει μέχρι το τέλος μπροστά στον αντιεπιδημικό πόλεμο», είπε.

Kim Yo-jong, the sister of North Korean leader Kim Jong-un, blames South Korea for coronavirus outbreak in her country, saying it sent leaflets contaminated with COVID-19 across the border https://t.co/mli2JouZFt pic.twitter.com/RJVIvsDpol

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 11, 2022