Τζο Μπάιντεν: «Παλεύει» να φορέσει το σακάκι του – Βίντεο

Μετά την Ουκρανία και την ενεργειακή κάλυψη της Ευρώπης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήρθε αντιμέτωπος με ακόμη μία μεγάλη πρόκληση την ώρα που έβγαινε από το ελικόπτερο, να βάλει το σακάκι του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε αρκετά αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν τα κατάφερε να φορέσει το σακάκι του, αφού ο αέρας δεν ήταν σύμμαχός του. Τη λύση έδωσε η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, η οποία τον βοήθησε τελικά να το βάλει!

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2

— Breaking911 (@Breaking911) August 8, 2022