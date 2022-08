Ουκρανός υπουργός – απόπειρα δολοφονίας: Σοκαριστικά βίντεο στη δημοσιότητα

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) συνέλαβε τους πράκτορες των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών που σχεδίασαν τις δολοφονίες των επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Kyiv Independent αλλά και σχετική ανάρτηση στο Twitter από τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο, η SBU απέτρεψε μια σειρά από συμβόλαια θανάτου εκπροσώπων της ανώτατης στρατιωτικής-πολιτικής ηγεσίας και δημοσίων προσώπων της Ουκρανίας.

Ανάμεσά τους, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξέι Ρεζνίκοφ, και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας, Κιρίλο Μπουντάνοφ. Οι πράκτορες προετοίμαζαν τη δολοφονία τόσο των δύο αξιωματούχων, όσο ενός γνωστού Ουκρανού ακτιβιστή, με τους Ρώσους δολοφόνους να αμοίβονται με 100 έως και 150 χιλιάδες δολάριαζ ΗΠΑ για κάθε δολοφονία.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι δολοφονίες, αξιωματικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας συνέλαβαν και τους δύο πράκτορες στην περιοχή Κόβελ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην κατοχή τους βρέθηκαν στοιχεία εγκληματικών πράξεων, καθώς και διαβατήριο πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επί του παρόντος, και οι δύο συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία βάσει στρατιωτικού νόμου και ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μάλιστα, ο Άντον Γκερατσένκο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter βίντεο με μία απόπειρα δολοφονίας να αποτρέπεται την τελευταία στιγμή από τους άνδρες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης κάποιων από τους φερόμενους ως πράκτορες της Ρωσίας με τα στελέχη της SBU να τους σημαδεύουν με τα πιστόλια τους, καθώς και κομμάτι της ανάκρισή τους.

«Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας κατάφερε να αποτρέψει τις δολοφονίες του υπουργού Άμυνας Ολεξέι Ρεζνίκοφ, του επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ταγματάρχη Κιρίλο Μπουντάνοφ και ενός γνωστού ακτιβιστή από στελέχη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών» αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Τους υποσχέθηκαν 100 με 150 χιλιάδες δολάρια για κάθε φόνο» προσθέτει ο Ουκρανός αξιωματούχος. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ουκρανικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν.

⚡️Ukrainian security service was able to prevent murders of Defense Minister @oleksiireznikov, head of @DI_Ukraine Kyrylo Budanov and a famous activist by employees of Russian military intelligence.

They were promised $100-150K for each murder.

Source: Security Service of 🇺🇦 pic.twitter.com/xOhZs3OQ3I

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 8, 2022