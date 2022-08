Μπόρις Τζόνσον – Κάρι Σίμοντς: Ο γαμήλιος χορός που συζητήθηκε

Έναν χρόνο μετά τη μυστική γαμήλια τελετή, ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι Σίμοντς έκαναν τη γαμήλια δεξίωση, με τη νύφη να κλέβει τις εντυπώσεις με δύο φορέματα.

Συγκεκριμένα, η Κάρι Σίμοντς εντυπωσίασε με το χρυσό, φουλ στην παγέτα μίνι φόρεμα που φόρεσε για τη γαμήλια δεξίωση, θυμίζοντας disco girl. Το φόρεμα, της σχεδιάστριας Jenny Packham -αγαπημένης της Κέιτ Μίντλετον-, διέθετε λεπτομέρειες από χρυσές παγέτες σε σαμπανιζέ χρώμα, με κυματιστό τελείωμα, λαιμόκοψη V και στενή μέση. Το φόρεμα, που κόστιζε 1.820 λίρες, το συνδύασε με χαμηλές nude γόβες.

Το ντύσιμο που παραιτηθέντα Βρετανού πρωθυπουργού

Όσο για τον παραιτηθέντα Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε για τη δεξίωση ένα χαλαρό λευκό κοστούμι -το σακάκι ίσως ήταν υπερβολικά μακρύ, όπως σημειώνει η Telegraph- με θαλασσί πουκάμισο και μπλε γραβάτα. Το λουκ του ολοκλήρωσε με καφέ δερμάτινα παπούτσια. Η γαμήλια δεξίωση, έναν χρόνο μετά τον μυστικό γάμο του ζευγαριού με μόλις 30 καλεσμένους λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε στο Daylesford House στο Κοτσγουόλντς, ένα κτήμα 1.500 στρεμμάτων με ένα διατηρητέο εξοχικό οίκημα, έναν πορτοκαλεώνα, έναν οπωρώνα σε σχήμα καρδιάς, έναν μυστικό κήπο και μια πισίνα.

Η εκδήλωση υποτίθεται πως θα γινόταν στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, όπου οι καλεσμένοι θα μπορούσαν να δουν από κοντά το σπίτι όπου έχουν μείνει οι ηγέτες της Αγγλίας αλλά και έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς πρόεδροι, πρωθυπουργοί και μονάρχες άλλων κρατών. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν μετά τις επικρίσεις και την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από την θέση του πρωθυπουργού.

Το ντύσιμο της Κάρι Σίμοντς

Η νύφη, φόρεσε αρχικά για να χαιρετίσει τους 200 καλεσμένους της, ένα νυφικό το οποίο είχε νοικιάσει – κάτι που συνηθίζει να κάνει, όπως συνέβη και στον πρώτο της γάμο με τον Μπόρις Τζόνσον όπου φόρεσε ένα νοικιασμένο νυφικό του Έλληνα σχεδιαστή Christos Costarellos. Αυτή τη φορά όμως, επέλεξε ένα σατέν φόρεμα της Savannah Miller, αδερφής της ηθοποιού Σιένα Μίλερ, αξίας 3.500 λιρών, το οποίο όμως νοίκιασε έναντι μόλις 25 λιρών την ημέρα.

Αργότερα, όμως, μόλις άρχισαν οι χοροί, η Κάρι Σίμοντς, άλλαξε και φόρεσε το μίνι φόρεμα με τις παγιέτες. Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δείχνει το ζευγάρι να χορεύει – τρόπος του λέγειν – τον πρώτο του χορό, ο οποίος δεν ήταν άλλος από το «Sweet Caroline» του Neil Diamond, και το οποίο πιθανότατα ήταν ένας ρομαντικός φόρος τιμής στην Καρολάιν Σίμοντς, γνωστή ως Κάρι, όπως λέγεται η νύφη.

Boris and Carrie Johnson are reportedly having a second wedding at Daylesford House this weekend https://t.co/K8B8OLcDGD pic.twitter.com/V6h3VNVv0V — Tatler (@Tatlermagazine) July 29, 2022

«Όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας στις χορευτικές φιγούρες»

Όπως μπορεί πάντως να δει κανείς από το βίντεο που έχει γίνει viral στο Twitter, το ζευγάρι δείχνει να μην ξέρει καν πως να χορέψει και να κινείται αμήχανα στην σκηνή που έχει στηθεί στην μέση ενός χωραφιού. Τι κι αν η Κάρι Σίμοντς παρακαλούσε τον κόσμο να τους ακολουθήσει στο χορό ή να τραγουδήσουν μαζί της την κλασική επιτυχία, οι καλεσμένοι έδειχναν αμήχανοι. Την τραγική στιγμή κατάφερε να σώσει ο δίχρονος γιος τους Γουίλφρεντ, ο οποίος φορώντας ένα μπλε κοστούμι έσπευσε στην αγκαλιά της μητέρας του Κάρι Σίμοντς και έγινε το επίκεντρο της προσοχής.

Πάντως, σύμφωνα με την αδερφή του Μπόρις Τζόνσον, η βραδιά όντως ζωντάνεψε μετά τον χορό αυτό. Σε άρθρο της μάλιστα, στο περιοδικό The Spectator, περιέγραψε πώς «όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας στις χορευτικές φιγούρες» – συμπεριλαμβανομένου του slut-drop. Η εκδήλωση, όπως σημειώνει η Telegraph, έληξε στις 11:30 το βράδυ, αν και πολλοί καλεσμένοι που έπρεπε να ταξιδέψουν για μακριά, είχαν φύγει ήδη νωρίτερα.

Young care home volunteer demonstrates the therapeutic value of dance therapy for a bewildered elderly gentleman. He’s clearly enjoying himself but remains confused and at times aggressive. He keeps shouting out “I’m still the Prime Minister” pic.twitter.com/zNmoQSJEcs — Peter Kay (@theonlypeterkay) August 5, 2022

Σε μπάλες από άχυρα κάθονταν οι καλεσμένοι – Απόλαυσαν νοτιοαφρικανικό street food

Η Ρέιτσελ Τζόνσον, είπε ότι το πάρτι έγινε σε ένα «μαγικό χωράφι γεμάτο λουλούδια» ωστόσο, κάποιοι καλεσμένοι στα μεταξύ τους πηγαδάκια, έλεγαν ότι η γαμήλια δεξίωση θύμιζε ένα αποτυχημένο ποπ φεστιβάλ με φορητές τουαλέτες. Μάλιστα, αντί για τραπέζια και καρέκλες, που δεν υπήρχαν κάτω από την πελώρια τέντα που είχε στηθεί στη μέση του χωραφιού, οι καλεσμένοι έπρεπε να βολευτούν σε μπάλες από άχυρο ή όρθιοι προκειμένου να φάνε το φαγητό τους – street food – το οποίο σερβιρίστηκε από τρέιλερ.

Το μενού περιλάμβανε ρολά με βρετανικό βοδινό κρέας, τάκος από καλαμπόκι masa και καπνιστό αρνί barbacoa, με τα πιάτα να επιμελείται η εταιρεία Smoke & Braai, η οποία ειδικεύεται σε μπάρμπεκιου νοτιοαφρικανικού τύπου. Φυσικά, υπήρχε και παγωτό καθώς και σαμπάνια αλλά και negroni, το αγαπημένο κοκτέιλ της Κάρι Σίμοντς.