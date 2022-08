Τσιγάρο σε βενζινάδικο: Δείτε τι μπορεί να πάθετε

Δραματικές σκηνές κατέγραψαν κάμερες παρακολούθησης που ήταν τοποθετημένες σε βενζινάδικο στη ρωσική πόλη Chelyabinsk. Ένας οδηγός προκάλεσε φωτιά με το τσιγάρο του, την ώρα που εφοδιαζόταν με καύσιμο. Οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τη στιγμή που ο άνδρας βγάζει τον αναπτήρα του και ανάβει το τσιγάρο του κοντά στην αντλία. Ο σπινθήρας άναψε αμέσως τις αναθυμιάσεις καυσίμου από την μάνικα και αμέσως οι φλόγες σκέπασαν όλο το πίσω μέρος του αυτοκίνητου.

Σαν να μην έφτανε η ζημιά που είχε ήδη κάνει, ο οδηγός τράβηξε τη μάνικα από στόμιο του ρεζερβουάρ και οι φλόγες “πήδηξαν” γρήγορα και σε αυτόν. Πανικόβλητος ο οδηγός, κατάφερε να σβήσει τις φλόγες από τα ρούχα του, καθώς έτρεχε να σωθεί. Αμέσως μετά, μπήκε στο αυτοκίνητό του για να το απομακρύνει από την φωτιά και την αντλία, κάτι που ίσως βοήθησε στο να μην προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Ο ασυνείδητος οδηγός επέστρεψε στην πυροσβεστική αντλία με πυροσβεστήρα. Με τη βοήθεια των εργαζομένων του πρατηρίου, προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες, οι οποίες είχαν αρχίσει να επεκτείνονται και σε άλλες αντλίες. Δυστυχώς, ο άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο και χρειάζεται υπέστη σοβαρά εγκαύματα και στα δύο πόδια.

Car and Moto

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2022