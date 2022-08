Φάλαινα Σηκουάνας: Απεγνωσμένες προσπάθειες για τη διάσωσή της

Σε ένα κοκτέιλ βιταμινών κατέληξαν Γάλλοι αξιωματούχοι, που προσπαθούν απεγνωσμένα να σώσουν μια φάλαινα Μπελούγκα, που έχει παγιδευτεί στον ποταμό Σηκουάνα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι διασώστες ελπίζουν ότι η πρακτική τους θα βοηθήσει την αποπροσανατολισμένη φάλαινα να ξαναβρεί την όρεξή και την ενέργεια που απαιτείται, προκειμένου να επιστρέψει στη θάλασσα.

Το εμφανώς υποσιτισμένο θηλαστικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στον ποταμό την Τρίτη, 2 Αυγούστου, περίπου εβδομήντα χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού. Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες να την ενθαρρύνουν να κολυμπήσει έξω, η φάλαινα παραμένει στριμωγμένη εκεί, με τους οι επιστήμονες να ανησυχούν για την υγεία της. Μέχρι στιγμής οι διασώστες έχουν προσφέρει κατεψυγμένη ρέγγα και ζωντανή πέστροφα για να τραφεί η φάλαινα μήκους τεσσάρων μέτρων, όμως μια τοπική αξιωματούχος στο Eure, η Ιζαμπέλ Πουζέτ, εξήγησε ούτε τις έχει αγγίξει.

French authorities are planning to give vitamins to a beluga whale that swam way up the Seine river, as they race to save the malnourished cetacean refusing food https://t.co/s1ytnqXMEK pic.twitter.com/poJh62mnO4 — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2022

«Είναι αρκετά αδυνατισμένη και φαίνεται να δυσκολεύεται να φάει», ανέφερε το Σάββατο το AFP. Οι αρχές ελπίζουν ότι η έγχυση βιταμινών στο κρυμμένο ζώο θα τονώσει την όρεξή του και θα το βοηθήσει να διανύσει το μακρύ ταξίδι επιστροφής 160 χιλιομέτρων, πίσω στον ποταμό και έξω σπό Μάγχη, όπου μπορεί να κολυμπήσει πίσω στον αρκτικό βιότοπό του. Μια εναλλακτική που εξετάζεται είναι η πλήρης απομάκρυνση της φάλαινας από το ποτάμι. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε το θηλαστικό να έχει αρκετή δύναμη για να επιβιώσει από ένα ακόμη πιο επικίνδυνο ταξίδι.

Hopes of saving a malnourished beluga whale that has swum up the Seine river in France were receding today, but rescuers said they have ruled out "euthanasia" for now | Read more: https://t.co/8zUv2jLgeG pic.twitter.com/jpf1J6SYue — RTÉ News (@rtenews) August 7, 2022

Μικρές κηλίδες στο δέρμα

Αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι είχαν εμφανιστεί μικρές κηλίδες στο δέρμα της φάλαινας, χωρίς να έχει καταστεί ακόμη σαφές το εάν επρόκειτο για μια αντίδραση στο γλυκό νερό του ποταμού Σηκουάνα, σε αντίθεση με το θαλασσινό νερό όπου ζούσε εκ φύσεως. Επιστημονικοί παρατηρητές ανέφεραν ότι η φάλαινα συμπεριφερόταν παράξενα, ανέβαινε στην επιφάνεια μόνο για λίγο, ενώ επικοινωνούσε με λιγότερα από τα τραγούδια που αναμένονταν από μια φάλαινα, εγείροντας περαιτέρω ανησυχίες για την ευημερία της.

Οι ειδικοί προβληματίζονται γύρω από το πώς η φάλαινα κατάφερε να απομακρυνθεί τόσο πολύ από το φυσικό της περιβάλλον, τα παγωμένα νερά της Αρκτικής και της υποαρκτικής. Το είδος Μπελούγκα περιστασιακά επιχειρεί να μεταναστεύσει νότια, το φθινόπωρο , προκειμένου να τραφεί, ωστόσο είναι σπάνιο να ταξιδέψει τόσο μακριά από την πατρίδα του. Παρ′ όλα αυτά παρόμοιες ιστορίες, δεν είναι πρωτόγνωρες. Τον Μάιο, μια φάλαινα δολοφόνος βρέθηκε νεκρή αφού κολυμπούσε στον ποταμό Σηκουάνα, στη Νορμανδία. Το σχέδιο για την καθοδήγηση της αρσενικής όρκας τεσσάρων μέτρων πίσω στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ηχητικά ερεθίσματα, απέτυχε, ενώ οι ειδικοί αργότερα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν σοβαρά άρρωστο.

'Little hope' of saving beluga whale stranded in the Seine River in Paris https://t.co/7SVPhHBAi7 pic.twitter.com/GMyZNnqhNQ — Eyewitness News (@ewnupdates) August 7, 2022

Το 2019, μια νεκρή φάλαινα βρέθηκε στον ποταμό Τάμεση, όπως δήλωσαν βρετανοί αξιωματούχοι. Το περιστατικό συνέβη μόλις μερικές εβδόμαδες αφότου πέθανε μια φάλαινα που κολυμπούσε στο ίδιο σημείο.