Τσιτσιπάς – Κύργιος αφίσα: “Κονταροχτυπιούνται” για την πόρτα μιας τουαλέτας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε για λίγες ημέρες αφίσα στις εγκαταστάσεις του Citi Open στην Ουάσινγκτον αλλά πλέον τη θέση του έχει πάρει ο Νικ Κύργιος. Ο Έλληνας τενίστας που το 2019 είχε πετύχει σπουδαία πράγματα στο τουρνουά μαζί με τον Αυστραλό δεν συμμετέχει φέτος στους αγώνες αλλά οι διοργανωτές προφανώς για τον τιμήσουν για τα πολλά… toilet break του τοποθέτησαν την αφίσα του στην πόρτα της τουαλέτας!

Όποιος πήγε στην τουαλέτα την έβλεπε και άρχισαν οι διαμαρτυρίες για την επιλογή αφού ο Στέφανος δεν είναι φέτος εκεί για να τον δουν και δεν καταλαβαίνουν την επιλογή των διοργανωτών. Μετά από πιέσεις αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την αφίσα με εκείνη του Κύργιου ο οποίος έχει φτάσει στους “4” στο τουρνουά.

I see what you did there, #CitiOpen… pic.twitter.com/TZRLSjdNXR

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 3, 2022