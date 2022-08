Τροχαίο στις ΗΠΑ: Νεκροί ζευγάρι με τα 4 μικρά παιδιά τους, σκοτώθηκαν ακόμη 2

Σοκ και παγωμάρα έχει προκαλέσει ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Ιλινόις των ΗΠΑ. Ενα ζευγάρι έχασε τη ζωή του μαζί με τα τέσσερα παιδιά του που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Στο αμάξι επέβαινε και έχασε επίσης της ζωή της ένα 14χρονο κορίτσι, φίλη της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας. Νεκρή στο φρικτό τροχαίο και η νεαρή οδηγός του άλλου αυτοκινήτου. To φρικτό τροχαίο συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Επί τόπου έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, ενώ ο πατέρας της οικογένειας τραυματίστηκε βαριά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τη μάχη που δόθηκε να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε χθες.

Tom Dobosz, Rolling Meadows man died after wife and 4 children were killed in a two-vehicle accident on I-90 https://t.co/lN39qUsx7N

— Official_Liam (@official_liam10) August 5, 2022