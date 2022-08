Σαν σήμερα 6 Αυγούστου: Πέφτει η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα από το Enola Gay

Λίγες είναι οι ημερομηνίες που έχουν μείνει ανεξίτηλες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μία από αυτές είναι σίγουρα η 6 Αυγούστου 1945 όταν η πρώτη ατομική βόμβα έπεσε στο έδαφος της Χιροσίμα σκορπώντας τον θάνατο σε 140.000 ανθρώπους. Σαν σήμερα, 77 χρόνια πριν, ώρα 8.15 (τοπική) το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος «Enola Gay» έκανε ρίψη της ατομικής βόμβας «Little Boy» (Μικρό Αγόρι), σκορπώντας από κάτω του τον πυρηνικό όλεθρο και δίνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωτικό τέλος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Μόλις ρίξατε την πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία»

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο σμήναρχος Paul Tibbets. Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος «Εnola Gay» πήρε το όνομά του από τη μητέρα του. Λίγο πριν το ολέθριο συμβάν ο Tibbets, άκρως ψύχραιμος, ενημερώνει το πλήρωμά του: «Ξέρετε τι πρόκειται να κάνουμε σήμερα; Έχουμε μία επιχείρηση βομβαρδισμού αλλά είναι λίγο ιδιαίτερη». Λίγες ώρες μετά η επιχείρηση του Tibbets και της ομάδας του «στέφεται με επιτυχία».

August 6, 1945, the US B-29 "Enola Gay" bomber dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima that exploded at an altitude of 560 m with a yield of 15 kilotons of TNT. 66,000 people killed immediately and a total death toll of 135,000. pic.twitter.com/WPDXF5Ql0r — NUKES (@atomicarchive) August 6, 2022

Στις 8.15′ και 15 δεύτερα, η βόμβα ουρανίου, με την κωδική ονομασία «Little Boy» πέφτει πάνω στη Χιροσίμα σκοτώνοντας ακαριαία 100.000 ανθρώπους. «Ήταν μαύρο σα διάολος» περιγράφει ο Tibbets και ενημερώνει το πλήρωμά του πως μόλις έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία. «Ένα εκτυφλωτικό φως γέμισε το αεροσκάφος. Γυρίσαμε και κοιτάξαμε τη Χιροσίμα. Η πόλη ήταν σκεπασμένη από ένα τρομερό σύννεφο… που ανέβαινε σαν μανιτάρι. Κανείς δεν μιλούσε. Ξαφνικά, όλοι άρχισαν να φωνάζουν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε!».

Ο συγκυβερνήτης του Enola Gay Ρόμπερτ Λιούις έγραψε στο ημερολόγιό του: «Θεέ μου! Τι κάναμε;». Το ωστικό κύμα της έκρηξης, σε συνδυασμό με τη θερμότητα που προκλήθηκε, μετέτρεψε τα πάντα σε σκόνη σε μια περιοχή 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Χαρακτηριστικό είναι πως η κυβέρνηση της Ιαπωνίας για αρκετές ώρες μετά την έκρηξη δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι επικοινωνίες με τη Χιροσίμα είχαν σταματήσει από τις 8.16 και έφταναν σταδιακά πληροφορίες, κάνοντας λόγο για μία τεράστια έκρηξη. Τελικά ένας αξιωματικός απεστάλη με αεροσκάφος για να ελέγξει την κατάσταση από αέρος. Ενώ βρισκόταν ακόμα 100 μίλια μακριά άρχισε να δίνει αναφορές για ένα τεράστιο σύννεφο που κάλυπτε την πόλη. Η πρώτη επιβεβαίωση της επίθεσης με ατομική βόμβα ήρθε 16 ώρες αργότερα, όταν οι ΗΠΑ έκαναν την επίσημη ανακοίνωση.

August 6th, 1945 8:16am US B29 Stratosphere bomber "Enola Gay" releases 15 kiloton atomic bomb "Little Boy" over Hiroshima Japan. The flash of the 7,000 degree explosion vaporizes thousands instantly. Only their shadows burned into the cityscape remain. #HiroshimaDay pic.twitter.com/be3EVJch7E — Shawn 🇨🇦🇺🇦🌊 (@bethke) August 6, 2022

Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Χάρυ Τρούμαν χαρακτήρισε το συμβάν ως «το πιο σημαντικό πράγμα στην ιστορία». Στη συνέχεια άρχισε να απειλεί με νέες επιθέσεις την Ιαπωνία εάν δεν παραδοθεί άνευ όρων.

Λίγες ημέρες αργότερα, αμερικανικά αεροσκάφη άρχισαν να πετούν φυλλάδια πάνω από την Ιαπωνία που έγραφαν: «Έχουμε στην κατοχή μας το πιο καταστρεπτικό εκρηκτικό που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος. Μονάχα μία από τις νέες μας ατομικές βόμβες έχει ίση εκρηκτική ισχύ με 2.000 φορτία βομβαρδιστικών B-29. Οφείλετε να αναλογιστείτε το φοβερό αυτό γεγονός και σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι απόλυτα ακριβές. Μόλις ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτό το όπλο κατά της πατρίδας σας. Αν εξακολουθείτε να αμφιβάλετε, ρωτήστε για το τι συνέβη στη Χιροσίμα, όπου έπεσε μονάχα μία ατομική βόμβα».

Ο απολογισμός

Τα πολλαπλά μικρά πύρινα μέτωπα που είχαν δημιουργηθεί από την έκρηξη σύντομα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο. Οι φλόγες κάλυψαν 4.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα σκοτώνοντας όσους είχαν επιζήσει της έκρηξης. Πάνω από 20.000 στρατιώτες και 78.000 αμάχους βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ανάμεσά τους και 8.000 παιδιά. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τις 13.000 και οι βαριά τραυματισμένοι τους 10.000. Όσοι επέζησαν είχαν να αντιμετωπίσουν μία μαρτυρική ζωή τα επόμενα χρόνια, με αρκετούς χιλιάδες να πεθαίνουν από καρκίνο.

Enola Gay participated in the second nuclear attack as the weather reconnaissance aircraft for the primary target of Kokura. Clouds and drifting smoke resulted in a secondary target, Nagasaki, being bombed instead. pic.twitter.com/m47jEXbLm1 — Chris Bolton (@CcibChris) August 6, 2022

Λίγες ώρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου 1945, η κατά 40% ισχυρότερη από αυτή της Χιροσίμα, βόμβα πλουτωνίου με το παρατσούκλι «Fat Man», έπληξε την πόλη Ναγκασάκι. Στις 15 Αυγούστου η Ιαπωνία ανακοίνωσε την παράδοσή της στις Συμμαχικές Δυνάμεις, θέτοντας τέρμα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τibbets έως και την τελευταία στιγμή επέμενε πως έκαναν το σωστό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του στην τελευταία του συνέντευξη: «Σκοτώσαμε πολλούς αλλά μα το Θεό σώσαμε και πάρα πολλές ζωές».

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Enola Gay» των OMD

Το τραγούδι «Enola Gay» κυκλοφόρησε το 1980 από το Βρετανικό συγκρότημα Orchestral Manoeuvres In the Dark (OMD), με το δεύτερο άλμπουμ τους «Organisation». Το τραγούδι αναφέρεται στο αεροσκάφος που έριξε την πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα.

Το όνομα «Enola Gay» ήταν το όνομα της μητέρας του 30χρονου πιλότου Paul Tibbets, ο οποίος έδωσε την ονομασία στο μοιραίο αεροσκάφος.

Στο τραγούδι, αναφέρεται η ώρα του βομβαρδισμού 08:15 π.μ., ως η «ώρα που θα είναι πάντα» αφού τα ρολόγια σταμάτησαν μόλις σημειώθηκε η έκρηξη, εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Παρόλο που το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1980, λόγω του αντιπολεμικού του χαρακτήρα έγινε ευρέως γνωστό το 1982, με αφορμή τον πόλεμο Βρετανίας – Αργεντινής, για τα νησιά Falklands. Η άτυπη σύρραξη κράτησε 10 εβδομάδες, αλλά ήταν αρκετές για να σημειώσει το «Enola Gay» πωλήσεις άνω των 5.000.000 αντιτύπων.

Ακούστε το τραγούδι «Enola Gay» των OMD: