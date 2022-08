Ερντογάν – Πούτιν Σότσι: Σε καλό κλίμα η συνάντηση των δύο ηγετών

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και πολλά άλλα θέματα. Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πούτιν και εξέφρασε την ικανοποίησή του που συναντήθηκε ξανά μετά από 17 ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Τεχεράνη. Σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι αντιπροσωπείες και των δύο χωρών στην Τουρκία ήταν καρποφόρες, ο Ερντογάν είπε: «Συζήτησαν πολλά θέματα στον πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα και πιστεύω ότι τώρα βάλαμε ένα τέλος σε αυτό το θέμα. Θα ανοίξει μια πολύ διαφορετική σελίδα στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας.»

»Τόσο στην ενέργεια όσο και στη γραμμή της Μαύρης Θάλασσας, τα βήματα που έγιναν εδώ στη γεωργία και τα σιτηρά, τις διαπραγματεύσεις στον τουρισμό, τα βήματα που έγιναν σε σχέση με τις μεταφορές, καθώς και κάποια βήματα που έγιναν στην περιοχή, αυτά είναι τα βήματα που έγιναν από τις αντιπροσωπείες μας, αλλά σήμερα έχουμε αυτή τη διμερή συνάντηση με την Τουρκία και τη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντική από την άποψη της αποκάλυψης του ρόλου που διαδραμάτισε η Τουρκία στην περιοχή», είπε.

Στην συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα ενεργειακά σημειώνοντας πως «Όπως είπατε, το ζήτημα του Akkuyu (σ.σ. πυρηνικού σταθμού) έχει μεγάλη σημασία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το καθορισμένο ημερολόγιο να λειτουργεί και το Akkuyu να έχει ολοκληρωθεί την καθορισμένη ώρα. Επειδή ο πυρηνικός σταθμός θα διαχειρίζεται το 10% του ενεργειακού δυναμικού της Τουρκίας στον ενεργειακό εφοδιασμό, και πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιμο για εμάς να κάνουμε μια λεπτομερή συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη χαρά μου που έχω μια τέτοια ευκαιρία σήμερα».

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «η Ρωσία έχει πολλά στρατηγικά έργα που εκτελούνται μαζί με την Τουρκία», κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. “Η Ρωσία προσβλέπει στην αύξηση του όγκου εμπορίου με την Τουρκία”, πρόσθεσε. Ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν για τον ρόλο του στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας για την απεμπλοκή των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας. «Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στην Τουρκία που μπορεί να αγοράσει ρωσικό αέριο μέσω του Turkish Stream», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

