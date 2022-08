Ταϊβάν στρατός: Άρματα μάχης M60A3 στους δρόμους – Η Κίνα “απειλεί”

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ταϊβάν, μετά τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις σε έξι ζώνες γύρω από τη νήσο. Η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Πεκίνου αλλά και νέες απειλές από την Κίνα οι οποίες συνοδεύτηκαν χθες και προχθές με ένα μπαράζ υπερπτήσεων από κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη στην Ζώνη Αεράμυνας της Ταϊβάν.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China . This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei . pic.twitter.com/A89qbRS5M1

Οι μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας περιλαμβάνουν και την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική επιχείρηση από την Κίνα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της πρωτεύουσας Ταϊπέι.

Η Ταϊβάν δεν θα προκαλέσει συγκρούσεις, αλλά θα υπερασπιστεί σθεναρά την κυριαρχία και την εθνική της ασφάλεια, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος Τσάι Ινγκ-γουέν, απαντώντας στα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στο νησί. Η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους κοντά στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν, μια ημέρα αφότου η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, έκανε ένα ταξίδι διατυπώνοντας την αλληλεγγύη της στο αυτοδιοικούμενο νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου, «το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους Ντονγκφένγκ στα ύδατα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν από τις 13:56 (σ.σ.: τοπική ώρα· 08:56 ώρα Ελλάδας)». Η κρατική εφημερίδα της Κίνας Global Times δημοσίευσε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την εκτόξευση κινεζικών πυραύλων νωρίτερα σήμερα με στόχο τα ύδατα γύρω από την Ταϊβάν. Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας ανέφερε πως ολοκλήρωσε εκτοξεύσεις συμβατικών πυραύλων και πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές όπου έγιναν έχουν πλέον αρθεί. Nωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο είχε δημοσιεύσει βίντεο που κατέγραφε την εκτόξευση βλημάτων στα στενά της Ταϊβάν: Υπενθυμίζεται ότι το Πεκίνο άρχισε το μεσημέρι (τοπική ώρα· στις 07:00 ώρα Ελλάδας) στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε έξι ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, πάνω σε πολυσύχναστες θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.

The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

