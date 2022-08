12χρονος Άρτσι Μπάτερσμπι: «Κλείστε το μηχάνημα», είπε το δικαστήριο

»Όλο το σύστημα στέκεται ενταντίον μας. Πρέπει να γίνει μεταρρρύθμιση, ώστε να μην χρειαστεί να περάσουν άλλοι γονείς αυτό που περάσαμε εμείς. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για το δικαίωμα του Archie να ζει.» Οι δικηγόροι της οικογένειας είχαν περιθώριο μέχρι τις 9 το πρωί να υποβάλουν την έφεσή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να μεταφερθεί ο μικρός τους γιος από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου.

Συντετριμμένη η Hollie επιβεβαίωσε τις προθέσεις της οικογένειας να συνεχίσει να μάχεται κατά των δικαστικών αποφάσεων, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς βάρβαρο και απολύτως αηδιαστικό το γεγονός ότι δεν μας επιτρέπεται καν να επιλέξουμε πού θα περάσει ο Archie τις τελευταίες του στιγμές». Προηγουμένως είχε ορκιστεί: «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα του γιου μου να ζήσει». Ο Archie βρέθηκε με ένα δέσιμο στο κεφάλι του μετά από ένα challenge στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι του στο Southend του Essex στις 7 Απριλίου. Ο μικρός υπέστη εγκεφαλική βλάβη στο «φρικτό ατύχημα» και έκτοτε δεν ανταποκρίνεται. Διατηρείται στη ζωή με μηχανική υποστήριξη, στο νοσοκομείο στο Whitechapel του ανατολικού Λονδίνου.

My thoughts this morning are with poor Archie Battersbee and his devoted family. Cannot imagine the pain they are all going through this morning, it’s totally heartbreaking 💔 😢 pic.twitter.com/MqFhuBkXdA

— RejoinEU #ScrapNHSBill #YNWA (@MozMorris4) August 4, 2022