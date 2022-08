Ταϊβάν – Κίνα πόλεμος: Παγκόσμια ανησυχία μετά την άφιξη Πελόζι, γυμνάσια με αληθινά πυρά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι προειδοποίησε σήμερα ότι «αυτοί που προσβάλλουν την Κίνα θα τιμωρηθούν, αναπόδραστα», καθώς η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, επισκέπτεται την Ταϊβάν. Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας μίλησε για «φάρσα», αναφερόμενος στην επίσκεψη αυτή. «Με προκάλυψη τη “δημοκρατία”, οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία», κατήγγειλε στο περιθώριο συνόδου της ASEAN (του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας). Η κινεζική πολιτική ηγεσία δεν κρύβει την οργή της για την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, την οποία θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, προορισμένο να «επανενωθεί» με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

Εχθές το Πεκίνο ανακοίνωσε σε αντίδραση σειρά ναυτικών και αεροπορικών στρατιωτικών γυμνασίων με πραγματικά πυρά γύρω από το νησί. Στα γυμνάσια θα συμπεριληφθούν ρίψεις «πραγματικών πυρών μακρού βεληνεκούς» στο στενό της Ταϊβάν, που χωρίζει το νησί από την ηπειρωτική χώρα. Σε ορισμένες τοποθεσίες, οι κινεζικές επιχειρήσεις θα φθάσουν 20 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή της Ταϊβάν, με βάση τις συντεταγμένες που ανακοίνωσε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα γυμνάσια της Κίνας απειλούν λιμένες και αστικές ζώνες κλειδιά στη νήσο, υποσχόμενο ότι οι άμυνες θα «ενισχυθούν» και ότι θα υπάρξει «σθεναρή» αντίδραση. Τα γυμνάσια είναι «απόπειρα να απειληθούν μείζονα λιμάνια και αστικά κέντρα μας και να υπονομευτεί μονομερώς η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιφέρεια», υποστήριξε το υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 21 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη παρεισέφρησαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ή ADIZ, από το ακρώνυμο του όρου air defense identification zone στα αγγλικά), που πάντως είναι αρκετά μεγαλύτερη από τον εναέριο χώρο της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν «δεν θα κάνει πίσω» μπροστά την απειλή των κινεζικών όπλων, είπε σήμερα η πρόεδρος της νήσου, η Τσάι Ινγκ-γουέν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ταϊπέι με παρούσα την κυρία Πελόζι. «Παρά τις εσκεμμένα αυξημένες στρατιωτικές απειλές, η Ταϊβάν δεν θα κάνει πίσω. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία».

Το Πεκίνο θα επιβάλει κυρώσεις κατά δύο ιδρυμάτων από την Ταϊβάν, απαγορεύοντας την οικονομική συνεργασία τους με εταιρίες και φυσικά πρόσωπα από την ηπειρωτική Κίνα, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Μα Σιαογκουάνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού Γραφείου για τις Υποθέσεις της Ταϊβάν. Πρόκειται για το Ίδρυμα της Ταϊβάν για τη Δημοκρατία και για το Ταμείο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ταϊβάν, σύμφωνα τα όσα δήλωσε ο Μα. Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει από σήμερα τις εξαγωγές φυσικής άμμου στην Ταϊβάν, όπως ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του.

Επίσης από σήμερα, η Κίνα προχωρεί στην αναστολή των εισαγωγών εσπεριδοειδών και κατεψυγμένων ψαριών από την Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν χθες τα κινεζικά τελωνεία.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχει πάντα η Ταϊβάν ελευθερία με ασφάλεια και δεν θα κάνουν πίσω από τη θέση τους αυτή, τόνισε σήμερα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ταϊπέι που επικρίνεται σφοδρά από την Κίνα. Μολονότι σεβόμαστε την πολιτική της «Ενιαίας Κίνας», η αλληλεγγύη μας προς την Ταϊβάν είναι πιο σημαντική παρά ποτέ, δήλωσε η Πελόζι στη διάκρεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το στάτους κβο και δεν θέλουν να συμβεί οτιδήποτε δια της βίας στην Ταϊβάν, πρόσθεσε η Πελόζι. Νωρίτερα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε πει στην Τσάι ότι ο στόχος της επίσκεψής της ήταν να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν τη νήσο.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες που έχει να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν ως αποτέλεσμα της επίσκεψής της, η Πελόζι δήλωσε πως ο νόμος των ΗΠΑ για την παραγωγή μικροκυκλωμάτων ανοίγει την πόρτα για καλύτερες οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν έχει δεσμευθεί να διατηρήσει το στάτους κβο στα στενά της Ταϊβάν, δήλωσε η Τσάι προσθέτοντας πως τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας, που ανακοινώθηκαν ως απάντηση στην επίσκεψη της Πελόζι, είναι μια ανώφελη αντίδραση.

H επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι είναι μια εσκεμμένη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να εκνευρίσει την Κίνα, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο να προκαλέσουν τέτοια ενόχληση σχεδόν από το πουθενά γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», είπε ο Λαβρόφ από την Μιανμάρ, την οποία επισκέπτεται. Ο Λαβρόφ είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών σχετικά με μια νέα συμφωνία για τη μείωση των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, η οποία θα αντικαταστήσει τη συμφωνία του 2011, την αποκαλούμενη New START.

A pleasure to meet with @SpeakerPelosi & recognise her longstanding support for #Taiwan. Your visit not only reflects strong #US congressional support for bilateral ties – it also sends a message to the world that democracies stand together in the face of common challenges. pic.twitter.com/Qu0qud3106

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 3, 2022