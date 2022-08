Μπιγιονσέ – Μόνικα Λεβίνσκι: Τι συνέβη με το νέο τραγούδι

Αφού η Μπιγιονσέ προκάλεσε με τους στίχους των νέων τραγουδιών της, αποφάσισε να ανακαλέσει και να αφαιρέσει ένα προκλητικό σχόλιο στο «Heated», από το νέο άλμπουμ της «Renaissance». Με αφορμή αυτή την κίνησή της τραγουδίστριας, η Μόνικα Λεβίνσκι απαίτησε να αφαιρεθεί στίχος από άλλο τραγούδι της Μπιγιονσέ, που αφορά τη σχέση της με τον Μπιλ Κλίντον, με τον οποίο ήταν ζευγάρι. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, η 49χρονη έγραψε: «Χμ, όσο είμαστε σε αυτο» και δίπλα έβαλε σε hashtag τη λέξη Partition, που είναι το τραγούδι το οποίο την αφορά.

Πρόκειται για τον στίχο που λέει: «Η μάσκαρά μου τρέχει, κόκκινο κραγιόν μουτζουρωμένο, ω είναι τόσο κα@@@, θέλει να γα@@@ Ξεκούμπωσε όλα μου τα κουμπιά, έσκισε τη μπλούζα μου έκανε το φόρεμά μου όπως της Μόνικα Λεβίνσκι». Το 2014 η Λεβίνσκι είχε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν σε αυτό το ζήτημα. Μιλώντας στο περιοδικό Vanity Fair, είχε πει: «Ευχαριστώ, Μπιγιονσέ, αλλά νομίζω ότι εννοούσες “ο Μπιλ Κλίντον φορούσε όλο το φόρεμά μου”, όχι “η Μόνικα Λεβίνσκι”».

Υπενθυμίζεται, ότι η Λεβίνσκι είχε «ανάρμοστο δεσμό» με τον Κλίντον, όπως τον είχε χαρακτηρίσει και ο ίδιος, από το 1995 με 1997. Η σχέση τους ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν ήταν ακόμη μια 22χρονη άμισθη ασκούμενη στον Λευκό Οίκο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το tweet της Μόνικα Λεβίνσκι ήρθε λίγο μετά τη δημόσια υπόσχεση της Μπιγιονσέ να αφαιρέσει από το νέο κομμάτι «Heated» έναν στίχο, μετά από αντιδράσεις των φαν της και του φιλανθρωπικού ιδρύματος Scope, για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

The disabled community called out #Beyoncé's song “Heated,” which includes the lyrics, “spazzing on that ass, spaz on that ass.” In the U.S., “spaz” is popular slang meaning “go crazy,”—but the word is an ableist insult in the U.K. and other countries. https://t.co/XBFXNQx5Rg pic.twitter.com/L6U0fXpewv

— Glamour (@glamourmag) August 1, 2022