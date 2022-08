Χο Τσι Μινχ Έδεσσα: Ο Δένδιας “άναψε φωτιές” στο Twitter

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, με την οποία ανακοίνωσε πως θα στηθεί προτομή του Χο Τσι Μινχ, ιδρυτή – και επί σειρά ετών κομμουνιστή δικτάτορα – του Βιετνάμ, στην Έδεσσα. Σε δηλώσεις του από το Βιετνάμ, όπου περιοδεύει, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Και κάτι το οποίο συνδέει τις δύο χώρες και δεν είναι ευρύτερα γνωστό: ο Πρόεδρος Χο Τζι Μινχ, ο ιδρυτής του Βιετνάμ, πολέμησε στο Μακεδονικό Μέτωπο την περίοδο ’16-’17 στις τάξεις του γαλλικού στρατού. Συμφωνήσαμε, λοιπόν, να υπάρξει προτομή του στην Έδεσσα, η οποία να αναδεικνύει αυτό το γεγονός. Και, επίσης, συζητήσαμε για τη μεταφορά της τέφρας του Έλληνα μαχητή Σαραντίδη, ο οποίος πολέμησε με τον Βιετναμικό στρατό κατά τον πόλεμο της Βιετναμικής Ανεξαρτησίας, και τον οποίο οι Βιετναμέζοι θυμούνται με αγάπη».

Ο Χο Τσι Μινχ ήταν Βιετναμέζος κομμουνιστής επαναστάτης και πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός (1946–1955) και πρόεδρος (1945–1969) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (Βόρειο Βιετνάμ).

President Ho Chi Minh, the founder of Vietnam, fought on the Macedonian Front in the period ‘16-'17 serving in the French army. We, therefore, agreed that a bust of him should be erected in Edessa to highlight this fact. pic.twitter.com/XkJQvZDp3R

