Ταϊβάν – Κίνα τώρα: Σκηνικό έντασης μετά την άφιξη Πελόζι

Σκηνικό έντασης διαμορφώνεται στην Ταϊβάν, μετά από την άφιξη στο νησί της προέδρου της Βουλής των Αντιπορσώπων των ΗΠΑ , Νάνσι Πελόζι. Η κινεζική ηγεσία εμφανίζεται άκρως εκνευρισμένη με την αμερικανική στήριξη στην Ταϊβάν, δηλώνει ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις και σχεδιάζει να «κυκλώσει» στην χώρα των 23 εκατομμυρίων κατοίκων με στρατιωτικές ασκήσεις που θα περιλαμβάνουν και πυραυλικές δοκιμές. Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε για άλλη μία φορά ότι θεωρεί την Ταϊβάν θέμα «εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας» της Κίνας, ενώ συμπλήρωσε ότι «όποιος παίζει με την φωτιά, θα καεί από αυτήν».

Κατά την άφιξή της στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, η Νάνσι Πελόζι έστειλε το μήνυμα ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική αψηφά τις διαθέσεις της Κίνας: Διαβεβαίωσε για την αλληλεγγύη των ΗΠΑ στην «Δημοκρατία της Ταϊβάν» και ανέφερε ότι σήμερα ο Κόσμος βρίσκεται ενώπιον μίας επιλογής ανάμεσα στην δημοκρατία και την απολυταρχία.Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αντέδρασε έντονα στην επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας πως βλάπτει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η νευρικότητα χτυπάει «κόκκινο» στις αγορές, με τον Dow Jones να κινείται χαμηλότερα και το πετρέλαιο να ενισχύεται γύρω στο 2%.

Περικυκλώνουν με στρατιωτικές ασκήσεις την Ταϊβάν

Σε ανακοίνωσή του το Πεκίνο αναγγέλλει ότι από τις 12:00 της Πέμπτης 4 Αυγούστου ως τις 12:00 της Κυριακής 7 Αυγούστου θα διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά σε θαλάσσιες περιοχές και τον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Ο χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεκίνο δείχνει ότι κυριολεκτικά το νησί θα «περικυκλωθεί» από τις κινεζικές δυνάμεις. (Με κόκκινο οι περιοχές που δεσμεύονται).

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο κινεζικός στρατός έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και θα ξεκινήσει «στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις» ως απάντηση στην επίσκεψη Πελόζι. Ξεχωριστά, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από σήμερα το βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν. Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές εναέριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα.

Ταϊβάν: «Ψευδείς» οι αναφορές ότι κινεζικά μαχητικά πέταξαν πάνω από τα Στενά της Ταϊβάν

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι κινεζικά μαχητικά Su-35 πέταξαν πάνω από τα Στενά της Ταϊβάν που χωρίζουν το νησί από την Κίνα. Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έχει πλήρη αντίληψη των δραστηριοτήτων κοντά στην Ταϊβάν και ότι θα στείλει δυνάμεις ως αντίδραση σε «εχθρικές απειλές».

Τους τελευταίους μήνες οι παραβιάσεις της ADIZ της Ταϊβάν είναι συχνές, με το Πεκίνο να προχωρά σε εικονικές προσβολές και προσομοιώσεις μαζικών επιθέσεων. Η ADIZ είναι μια ζώνη επιτήρησης της οποία έχει καθιερώσει η Ταϊβάν, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του εναέριου χώρου της. Τυπικά μέσα στη ζώνη αυτή η Ταϊβάν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ξένα αεροσκάφη που εισέρχονται σε αυτήν.

BREAKING: House Speaker Nancy Pelosi lands in Taiwan despite warning from China of "serious consequences" https://t.co/jn8limUSe7 pic.twitter.com/bnPDdGPrQL — CNBC Now (@CNBCnow) August 2, 2022

Την ίδια ώρα, ενισχυμένες είναι και οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι τουλάχιστον τέσσερα πολεμικά σκάφη, εκ των οποίων ένα αεροπλανοφόρο, είναι στα νερά ανατολικά της Ταϊβάν. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων είναι στο πλαίσιο δραστηριότητας ρουτίνας.

Η διπλωματική αντίδραση του Πεκίνου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την άφιξη της Πελόζι στην Ταϊπέι, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η επίσκεψη έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμέλια των σινοαμερικανικών σχέσεων και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας. Χαρακτηρίζει την Ταϊβάν «αναπόσπαστο κομμάτι της κινεζικής επικράτειας» και συμπληρώνει ότι η επίσκεψη στέλνει ένα εσφαλμένο μήνυμα στις δυνάμεις αυτονομιστών περί «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi arrives in Taiwan despite repeated warnings from mainland China. https://t.co/FNi1QJJdaN pic.twitter.com/mTgAsC4j9W — ABC News (@ABC) August 2, 2022

«Καμιά χώρα, καμιά δύναμη, κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την αποφασιστικότητα, την ισχυρή θέληση και τη μεγάλη ικανότητα της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχουν την εθνική επανένωση», αναφέρει η ανακοίνωση. Προειδοποιεί ότι το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διαφυλάξει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι συνέπειες θα βαρύνουν την αμερικανική πλευρά και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν.

Τέλος, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να υπονομεύουν την «αρχή της μίας Κίνας». «Μην επιδιώκετε τη σύγκρουση και μη συνεχίζετε παρακάτω σε ένα λάθος και επικίνδυνο μονοπάτι», είναι το μήνυμα του Πεκίνου προς την Ουάσινγκτον.

Πελόζι: «Ο κοσμος είναι μπροστά στην επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας»

Με την επίσκεψη της Πελόζι, οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν την παρουσία τους στην περιοχή – μιας και πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου επίσκεψη εδώ και 25 χρόνια. Η Αμερικανίδα αξιωματούχος έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο από πολυπληθή αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Ταϊβάν. Σε ανάρτησή της αμέσως μετά την αφιξή της στην Ταϊπέι, η Νάνσι Πελόζι υπογράμμισε την «ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίξουν τη Δημοκρατία της Ταιβάν».

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την Κίνα, τονίζοντας σε σύντομη δήλωσή της, λίγο μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που την μετέφερε, ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για μια δημοκρατική Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ. «Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν», είπε συγκεκριμένα.

Σκηνικό κρίσης

«Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας». H επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν έχει δημιουργήσει σκηνικό κρίσης στη νότα σινική θάλασσα. Η Κίνα έσπευσε από το πρωί να πραγματοποιήσει επίδειξη ισχύος σε όλα τα επίπεδα.

Και εμπάργκο από την Κίνα στην Ταϊβάν

Πέρα από τις αυστηρές προειδοποιήσεις για τις δυνητικές συνέπειες της επίσκεψης Πελόζι στο εγγύς μέλλον, το Πεκίνο κλιμάκωσε και την εφαρμογή αντίμετρων σε όλα τα πεδία, προκειμένου να πιέσει ασφυκτικά τον πληθυσμό των 23 εκατομμυρίων κατοίκων της Ταιβάν.Συγκεκριμένα, η Κίνα επέβαλε ατύπως εμπάργκο, ακυρώνοντας τις εισαγωγές προς το εσωτερικό της σε τουλάχιστον 100 εταιρίες από την Ταιβάν ενόψει της σημερινής άφιξης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προκειμένου να δημιουργήσει εστίες οικονομικής κρίσης και λαϊκής δυσαρέσκειας στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ανάμεσα στα προϊόντα είναι και είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως μπισκότα και γλυκά, σύμφωνα με το Reuters.

Καθώς το Πεκίνο επιμένει να αντιμετωπίζει την Ταιβάν ως δικό του έδαφος, η επίσκεψη Πελόζι είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή σχεδόν εμπορικού αποκλεισμού στο νησί, καθώς στα είδη που απαγόρευσε το Πεκίνο, περιλαμβάνονται:

· Λαχανικά

· Φρούτα

· Μπισκότα

· Παιδικές τροφές

· Κέικ

· Ποτά

· Φρέσκα θαλασσινά

τα οποία τέθηκαν από τις Κινεζικές Αρχές σε καθεστώς «αναμονής». Μέχρι τώρα, περισσότερα από 2.000 προϊόντα έχουν υπαχθεί στην ίδια «μαύρη λίστα», δηλαδή περίπου τα 2/3 των 3.228 ειδών που η Ταιβάν εξάγει προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με μια αξιολόγηση της Nikkei Asia.