Τσιτσιπάς μαγείρεμα: Σε απόγνωση για ένα φαγητό ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά από τις διακοπές του. Επόμενος σταθμός το τουρνουά του Καναδά στις 8 Αυγούστου, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι να εμφανιστεί στο US Open, το τελευταίο Grand Slam της σεζόν του τένις, το οποίο αρχίζει στο τέλος του μήνα (29/8 – 11/9).

Όπως φαίνεται η σκληρή προπόνηση του έχει ανοίξει την όρεξη και ίσως έτσι εξηγείται το μήνυμα που ανέβασε στο Twitter. «Παρακαλώ κάποιος ας έρθει να μου μαγειρέψει», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. Όπως ήταν φυσικό το μήνυμά του βρήκε άμεση ανταπόκριση από τους χρήστες του μέσου.

Δείτε την ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά:

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Δείτε τις απαντήσεις των χρηστών στο Twitter:

Έρχομαι για φάβα με χταποδάκι!!! — JoPapa (@JoahnPapa) August 1, 2022

i'm cooking right now a tortilla de patata just say the word and i send you some — Tsitsishirt 👔 🌈 (@tsitsibjNEW) August 1, 2022

I'd invite you but you are way too far… pic.twitter.com/Mp14p9lu1C — Gerda Pardiac (@GerdaPardiac) August 1, 2022

On my wayyy pic.twitter.com/yFFGQZHpQb — Sharapova Family (@tennisispain) August 1, 2022

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Μάνα δεν έχεις αγόρι μου?

Να φέρω κάνα σουβλάκι?

Δε μας τα λες καλά τελευταία 🤭 — Ο Διανομέας🏁🏴 (@o_deliveras) August 1, 2022

Not sure why, but this photo of Rafa cooking came to mind. pic.twitter.com/4wnnoMUMTr — TENNISMEDIA (@luciahoff) August 1, 2022