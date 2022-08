Κόσοβο – Σερβία νέα: Προσπάθεια εκτόνωσης κατόπιν αμερικανικής παρέμβασης

Το βόρειο Κόσοβο είναι «καζάνι που βράζει» τις τελευταίες ώρες, μετά την απόφαση της Πρίστινας για αντικατάσταση όλων των πινακίδων κυκλοφορίας της Σερβίας. Ωστόσο, η ένταση βαίνει προς εκτόνωση μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Κοσόβου να αναστείλει για έναν μήνα την εφαρμογή της απόφασης αντικατάστασης των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας. Η Πρίστινα προχώρησε στην απόφαση αυτή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από παρέμβαση των ΗΠΑ, που ζήτησαν να ανακληθεί προσωρινά το μέτρο για να αποφευχθεί κλιμάκωση της έντασης. Παρεμβάσεις στην Πρίστινα έγιναν επίσης και από την ΕΕ με το ίδιο αίτημα. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Κόσοβο, προσπάθησε νωρίτερα να πέσουν οι τόνοι μεταξύ Σέρβων και Αλβανοφώνων στην περιοχή, που τις τελευταίες ώρες μοιάζει με «καζάνι που βράζει».

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Κοσόβου, μπροστά στο ενδεχόμενο εμπλοκής μεταξύ των δύο εθνοτικών ομάδων, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, πως ανέβαλε την απόφαση για αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας και ταυτοτήτων για την 1η Σεπτεμβρίου. Με την απόφαση θέλει να κερδίσει ένα μήνα για τις διευθετήσεις μεταξύ των δυο πλευρών, αλλά και για την αποκλιμάκωση της έντασης που προκλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες χθες Κυριακή. Η σχετική απόφαση για τις πινακίδες θα τίθετο σε εφαρμογή από σήμερα, 1η Αυγούστου. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ εξέφρασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ικανοποίησή του για την απόφαση που ανέφερε πως έλαβε η κυβέρνηση του Κοσόβου να αναβάλει ως την 1η Σεπτεμβρίου το σχέδιό της, να απαιτεί από τους Σέρβους που ζουν σε αυτό να έχουν πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί από την Πρίστινα

Αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί τελικά εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος είχε καλέσει νωρίτερα τη διεθνή κοινότητα να επηρεάσει τις αρχές του Κοσόβου, στην προσπάθεια αποφυγής της έντασης. Το γεγονός, ωστόσο, ότι μέσα σε λίγες ώρες τοποθετήθηκαν για ένα περιφερειακό ζήτημα η Εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, αλλά και η δύναμη του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με την τελευταία να δηλώνει γραπτώς ετοιμότητα για παρέμβαση σε τυχόν περίπτωση αποσταθεροποίησης της περιοχής φανέρωσε τις πιθανές προεκτάσεις μιας περιφερειακής διένεξης για ολόκληρη την περιοχή.

Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου ότι αποφάσισε να αναβάλει την αντικατάσταση όλων των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας και τις σερβικές ταυτότητες για ένα μήνα, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, αφού οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου έκλεισαν τους δρόμους. Η απόφαση του Κοσόβου να αναβάλλει για ένα μήνα την απόφασή της ήρθε κατόπιν επικοινωνίας με τον Αμερικανό επιτετραμμένο στο Κόσοβο, Τζεφ Χόβενιερ, θέτοντας δυο προϋποθέσεις: να αφαιρεθούν όλα τα οδοφράγματα και να αποκατασταθεί η πλήρης ελευθερία κινήσεων σε όλους τους δρόμους στο βόρειο Κόσοβο. Παράλληλα ευχαριστεί τους διεθνείς συμμάχους και κάνει ονομαστική αναφορά στον πρέσβη ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος απηύθυνε χθες Κυριακή δημόσιο μήνυμα, εξήγησε την περασμένη Δευτέρα πως «το 85% των κατοίκων της χώρας του θα υποστηρίζει πάντα τη Ρωσία ό,τι κι αν συμβεί» θέλοντας να καταδείξει τους ενεργούς και διαχρονικούς δεσμούς της χώρας του με την Μόσχα, ενώ το Βελιγράδι αρνήθηκε να συμμετάσχει στο δυτικό μέτωπο των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρότι η Σερβία φιλοδοξεί να λάβει status υποψήφιας χώρας στην ΕΕ.

Η Εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα τόνισε χθες βράδυ ότι η Ρωσία καλεί την Πρίστινα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ να σταματήσουν τις προκλήσεις και να τηρήσουν τα δικαιώματα των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο. Η ρωσική διπλωματία χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο απόδειξη της αποτυχίας της μεσολαβητικής πρωτοβουλίας της ΕΕ και καλεί την Πρίστινα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ «να σταματήσουν τις προκλήσεις και να σεβαστούν τα δικαιώματα των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο».

«Η απόφαση των ‘αρχών’ στην Πρίστινα να αρχίσουν από την 1η Αυγούστου την εφαρμογή αβάσιμων ‘κανόνων’, που επιβάλλουν διακρίσεις, σχετικά με την εξαναγκαστική αντικατάσταση των προσωπικών εγγράφων και των πινακίδων κυκλοφορίας (των αυτοκινήτων) των Σέρβων της περιοχής είναι ακόμη ένα βήμα προς την εκδίωξη του σερβικού πληθυσμού από το Κοσσυφοπέδιο, την εκτόπιση των θεσμών των Σέρβων του Κοσόβου οι οποίοι διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των Σέρβων κατοίκων από την αυθαιρεσία των ριζοσπαστών της Πρίστινας με επικεφαλής τον ‘πρωθυπουργό’ Άλμπιν Kούρτι.

Οι ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου γνωρίζουν ότι οι Σέρβοι δεν θα μείνουν αμέτοχοι όταν πρόκειται για ευθεία επίθεση στις ελευθερίες τους και σκόπιμα προχωρούν στην όξυνση, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή σενάριο βίας. Εννοείται ότι στην κόψη του ξυραφιού της επίθεσης βρίσκεται επίσης το Βελιγράδι, το οποίο η Δύση θέλει επιπλέον να ‘εξουδετερώσει’ με τα χέρια των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Καλούμε την Πρίστινα και τις ΗΠΑ και την ΕΕ, που βρίσκονται πίσω της, να σταματήσουν τις προκλήσεις και να σεβαστούν τα δικαιώματα των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο.

Αυτή η εξέλιξη των γεγονότων αποτελεί άλλη μια απόδειξη της αποτυχίας της διαμεσολαβητικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ένα παράδειγμα ως προς το ποια θέση προετοίμασαν για τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντας στο Βελιγράδι να συμφιλιωθεί de facto με τη στέρηση των δικαιωμάτων των συμπατριωτών του».

