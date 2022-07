Λας Βέγκας πλημμύρες: Σφοδρή, σπάνια καταιγίδα προκαλεί χάος

Ξαφνικές πλημμύρισες σάρωσαν το Λας Βέγκας μετά από σφοδρή, σπάνια καταιγίδα συνοδευόμενη από κεραυνούς. Ορισμένα από τα διασημότερα καζίνο του κόσμου πλημμύρισαν στην «Πόλη της Αμαρτίας», όπως και πάρκινγκ και αεροδρόμια, ενώ δρόμοι στο κέντρο του Λας Βέγκας μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λας Βέγκας, Τιμ Σιμάνσκι. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νερά να εισβάλουν από τρύπα στην οροφή του καζίνου Planet Hollywoot στη φημισμένη Las Vegas Boulevard, και μέλη του προσωπικού να καταγράφουν με τα κινητά τους τις χαοτικές σκηνές.

Video I received from an employee working near the sports book at Circa. Clean up after flooding that just occurred. You definitely don’t see this everyday. @8NewsNow #8NN Courtesy: Dan Miller pic.twitter.com/CxmjHH78Rn — Victoria Saha (@VictoriaSaha) July 29, 2022

Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισε και το Caesar’s Palace, με την οροφή του να μην μπορεί να συγκρατήσει τα νερά που μούσκεψαν τα χαλιά. Ο Αλεξάντερ Γουλφ, κάτοικος του Λας Βέγκας είπε ότι είδε τη βροχή να πέφτει σαν «κουρτίνα» από το παράθυρο του σπιτιού του. «Έπεφταν διαρκώς κεραυνοί, και το ρεύμα κόπηκε αρκετές φορές. Συναγερμοί σε πολυκατοικίες ούρλιαζαν μανιασμένα από τις πτώσεις κεραυνών με την πυροσβεστική να βγαίνει μέσα στην κακοκαιρία στους δρόμους για να ανταποκριθεί στις κλήσεις που δεχόταν», είπε.

When it rains in #LasVegas! I'm sure glad I got off the highway just before this! It was scary when driving home from dinner, though!! pic.twitter.com/dP58ge85AF — Perez (@ThePerezHilton) July 29, 2022

Ο Σάιμον Τζόβιτ, γεωλόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λας Βέγκας, εξήγησε στην αμερικανική εφημερίδα New York Post, ότι μολονότι δεν είναι συχνές οι ξαφνικές πλημμύρες στη Νεβάδα, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο οι κάτοικοι της Πολιτείας περιμένουν την εποχή των μουσώνων.

Caught the first panel falling pic.twitter.com/1QEJtFtVbk — David Woods (@dwoods9120) July 29, 2022

A Flash Flood Warning and Sevwre Thunderstorm Warning has been issued for the Las Vegas Valley ⚠️@NWSVegas advises to watch out for:

– heaving downpours 🌧

– lightning ⚡️

– strong wind gusts 💨 #VegasWeather pic.twitter.com/1E8JuJlfXV — City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) July 29, 2022

Video sent to @8NewsNow shows flooding inside Planet Hollywood on the Las Vegas Strip after severe thunderstorms moved through. 🎥: Ernie Gastelum pic.twitter.com/fF9kMa6p9B — David Charns (@davidcharns) July 29, 2022

«Διαθέτουμε καλό σύστημα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, αλλά μερικές φορές οι ποσότητες του νερού είναι πολύ μεγάλες. Μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν επικίνδυνα σε τέτοιες περιπτώσεις για άστεγους, που αναζητούν καταφύγιο σε στοές. Επίσης, επειδή δεν πέφτουν συχνά βροχές, δεν μπορούν να ελέγξουμε κατά πόσο είναι υδατοστεγείς οι οροφές των κτιρίων, κάτι που πιθανώς συνέβη απόψε και στα καζίνο», δήλωσε.

⁦@News3LV⁩ this is the Linq parking garage on the Strip. pic.twitter.com/lWfKULEAom — Coach Ken Camp (@CoachKenCamp) July 29, 2022

Από τις πλημμύρες επηρεάστηκαν και τοπικά αεροδρόμια, όπου αναβλήθηκαν πολλές πτήσεις.