Πλημμύρες Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί κοντά στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στην Τεχεράνη, έγινε γνωστό από επίσημες πηγές. «Μέχρι στιγμής, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εννέα τραυματιστεί από τις πλημμύρες στο χωριό Εμαμζαντέχ Νταβούντ», δυτικά της Τεχεράνης, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής του ιρανικού Ερυθρού Σταυρού Πιρχοσεΐν Κολιβάντ. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις στο χωριό αυτό, όπου ένας αριθμός αυτοκινήτων εγκλωβίστηκε στη λάσπη, σύμφωνα με τον Κολιβάντ.

Η αναζήτηση αγνοουμένων συνεχίζεται στην επαρχία της Τεχεράνης, σημείωσε επίσης στην κρατική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί. Παράλληλα στο Νταμαβάντ, στα ανατολικά της πρωτεύουσας, το πτώμα ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις πλημμύρες βρέθηκε από ομάδα του πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων της πόλης, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna. Το Ιράν αντιμετωπίζει συχνά φαινόμενα ξηρασίας τη δεκαετία που διανύουμε, αλλά και πλημμύρες που οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές.

#43YearsOfMisery #Tehran , #Iran 's capital—video shows damages caused by landslides and floods in Imamzadeh Davoud district in the northern capital. pic.twitter.com/QjhCGQzjyq

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έφηβο καλυμμένο με λάσπη, να έχει γατζωθεί πάνω σε μια κολώνα στη μέση ενός πλημμυρισμένου δρόμου στο Εμαμζαντέχ Νταβούντ. Ένας τοίχος που βρίσκεται κοντά του καταρρέει λίγα λεπτά αργότερα. Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί έδωσε εντολή στον κυβερνήτη της Τεχεράνης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προληφθούν ατυχή συμβάντα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το Σάββατο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην επαρχία Φαρς στο νότιο Ιράν. Τον Ιανουάριο άλλοι 8 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην ίδια περιοχή, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις πλημμύρες. Το 2019, ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο Ιράν είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων και ζημιές άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

#Video

Here are first images of when flash floods entered the Emamzadeh Davood shrine in #Tehran's northwest earlier this morning.

At least 4 people have lost their lives so far.

🚨WARNING! Some viewers may find the following image disturbing.#Iran pic.twitter.com/BuY9Ecgp9L

