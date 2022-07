Φώκια επιτέθηκε σε άνθρωπο: Τρόμος για 60χρονη – Βίντεο

Μια γυναίκα τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στη Χαβάη όταν μια μητέρα φώκια τής επιτέθηκε ενώ υπερασπιζόταν το μικρό της. Σύμφωνα με το Hawaii News Now, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι η φώκια φάνηκε να χάνει για λίγο το μικρό της πριν συναντήσει τη γυναίκα κοντά στην ακτή της παραλίας Kaimana το πρωί της Κυριακής. Αφού το βρήκε, η φώκια μετακινήθηκε σε άλλο σημείο και επιτέθηκε στη γυναίκα που βρισκόταν κοντά. «Υποθέτω ότι ήταν το μητρικό ένστικτο να προστατεύσει το μικρό της», δήλωσε. «Όλοι φώναζαν πρόσεχε, φύγε μακριά». Το βίντεο δείχνει τη φώκια να τραβάει τη γυναίκα κάτω από το νερό για λίγα λεπτά. Η γυναίκα φέρει πληγές στο πρόσωπο, την πλάτη και το χέρι της, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφερε το KITV.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η 60χρονη δασκάλα δημοτικού σχολείου στην Καλιφόρνια, δεν μπορούσε να ακούσει τις προειδοποιητικές εκκλήσεις από τον κόσμο στην παραλία καθώς βρισκόταν κάτω από το νερό. «Η γυναίκα μου φορούσε σκουφάκι κολύμβησης και το κεφάλι της ήταν μέσα στο νερό όταν εμφανίστηκαν και οι δύο φώκιες», είπε. «Δεν άκουγε 50 ανθρώπους στην παραλία να φωνάζουν. Σήκωσε ξαφνικά το κεφάλι και τότε είδε τον κόσμο να ουρλιάζει και να της κάνει νοήματα».

Όσο για την 60χρονη, είπε ότι ταράχτηκε πολύ από την επίθεση. «Κανείς μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί χθες το βράδυ. Κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου, έβλεπα το στόμα της φώκιας. Είμαι δασκάλα και νοιάζομαι πολύ για το περιβάλλον και την άγρια φύση. Το διδάσκω στους μαθητές μου. Έχω μαζέψει πολλές φορές πεταμένα αγκίστρια και πριν από τρία χρόνια είδα μια θαλάσσια χελώνα που είχε μπλεχτεί σε πετονιά και το ανέφερα», είπε η ίδια. Σύμφωνα με έρευνα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Hawaii Department of Land and Natural Resources, η γυναίκα δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προκαλέσει την φώκια.

TOO CLOSE: A woman was apparently bit by a monk seal while swimming in Waikiki Sunday morning.

Signs and rope barriers have been up at Kaimana Beach ever since monk seal mother Rocky gave birth to a pup there in early July.

(Thread 1/2) pic.twitter.com/JuNhWp7lJM

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) July 24, 2022