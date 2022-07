Σαλμάν Ακρόπολη: Νυχτερινή επίσκεψη με τον Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud πραγματοποίησαν σύντομη επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης συνοδευόμενοι από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπέγραψαν σημαντικές συμφωνίες.

Two nations with rich cultures, age-old traditions and deep heritage…

One renowned as the home of ancient sites since the dawn of civilisation, and the other will soon become a global destination for both its historic & modern wonders 🇸🇦🇬🇷#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/vFAwQrZ2k9

