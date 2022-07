Φωτιές στην Ευρώπη – 2022: Κατακόρυφη αύξηση των πυρκαγιών φέτος

Σχεδόν τετραπλάσιες εκτάσεις έχουν καταστραφεί φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πυρκαγιών σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης 15ετίας, ενώ εξίσου μεγάλη είναι η αύξηση των μεγάλων φωτιών, σε μία ένδειξη των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει πλέον ολόκληρη η Γηραιά Ήπειρος. Τεράστια αύξηση των καμένων εκτάσεων καταγράφεται στην Ισπανία και τη Γαλλία. Αντίθετα, στην Ελλάδα η απόκλιση από τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2021 είναι σαφώς πιο μικρή, παρά τον μεγάλο αριθμό εστιών που έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος για τον εντοπισμό πυρκαγιών, που βασίζεται στις δορυφορικές παρατηρήσεις της υπηρεσίας Copernicus, έως τις 23 Ιουλίου είχαν καταστραφεί περισσότερα από 5,15 εκατομμύρια στρέμματα στην ΕΕ, ενώ ο μέσος όρος της προηγούμενης δεκαετίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν 1,3 εκατ. στρέμματα και η χειρότερη επίδοση μέχρι φέτος ήταν 2,73 εκατομμύρια. Ανάλογα είναι τα στοιχεία για τον αριθμό των πυρκαγιών, καθώς τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν πως έως το περασμένο Σάββατο είχαν παρατηρηθεί 1.946 φωτιές, ενώ ο μέσος όρος τα προηγούμενα 15 χρόνια ανέρχεται σε 520 για αυτή την περίοδο. Το Copernicus καταχωρεί μόνο σχετικά μεγάλες φωτιές, που έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 300 στρέμματα.

A record number of large #fires is on the rise in #EUROPE: more than 1,700 as of mid-July, and at least 350,000 hectares of forest have been #burned. This is 4 times the average for the last 16 years.#Spain #Portugal #GreatBritain #GlobalCrisis

