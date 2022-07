Φοιτήτρια με καρκίνο: Η όμορφη Λόρα που διέψευσε τους γιατρούς!

Μια φοιτήτρια στην οποία οι γιατροί έδιναν μόνο 12 μήνες ζωής, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο τέσσερα χρόνια μετά. Η 22χρονη Λόρα Νουτάλ, είχε διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου στον εγκέφαλο το 2018, και εν μέσω σπουδών είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο για να υποβληθεί σε θεραπεία. Μόλις αυτή ολοκληρώθηκε, η νέα γυναίκα επέστρεψε στις σπουδές της, έδωσε εξετάσεις και πήρε το πτυχίο την στην πολιτική, τη φιλοσοφία και τα οικονομικά. Τώρα, δηλώνει έτοιμη να κάνει όσα περισσότερα μπορεί από τα πράγματα που πάντα ονειρευόταν.

Φορώντας, χαμογελαστή, την τήβεννο, είπε πως η στιγμή αυτή είναι «επική»: «Οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν θα επέστρεφα στο πανεπιστήμιο. Δεν πίστευα ότι θα αποφοιτούσα, αλλά να ‘μαι, επιτέλους, εδώ». Η Λόρα είχε πάει για μία απλή εξέταση ρουτίνας στα μάτια, όταν διαγνώστηκε με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, την πιο επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Συμπληρωματικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως είχε συνολικά οκτώ όγκους στον εγκέφαλο και, το 2018, της είχε δοθεί μόλις ένας χρόνος ζωής.

'Why not say yes to everything you get offered' In 2018 Laura Nuttall was diagnosed with terminal brain cancer. She was given 12 months to live. This week she graduated from university. Laura, mum Nicola & sister Gracie, spoke to #BBCBreakfast https://t.co/yti2kfDw3W pic.twitter.com/NS60qyqmSy

Ωστόσο, μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του μεγαλύτερου όγκου και ένα πρόγραμμα θεραπείας που περιελάμβανε ανοσοθεραπεία στη Γερμανία, η υγεία της σημείωσε αναπάντεχη πρόοδο. Από τότε πραγματοποιεί μία-μία τις επιθυμίες στη λίστα με τα πράγματα που ήθελε να κάνει πριν πεθάνει, μεταξύ των οποίων μία συνάντηση με τη Μισέλ Ομπάμα, την πλοήγηση ενός πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού και ένα βράδυ σε παμπ με τον κωμικό Πίτερ Κέι. Η Λόρα είχε ξεκινήσει τις σπουδές της στο Kings College του Λονδίνου, αλλά τις ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για να βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα της. «Θα επιστρέψω, παρά τα όσα λένε. Αυτός ο όγκος δεν θα με σταματήσει», έλεγε για την πιο δύσκολη εποχή.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατάφερε να συνεχίσει τη θεραπεία της στην Κολωνία, όταν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Greensill της προσέφερε την δυνατότητα να ταξιδεύει με ένα ιδιωτικό τζετ. Το 2021 ο Πίτερ Κέι επέστρεψε στις παραστάσεις μετά από παύση τεσσάρων ετών, συγκεντρώνοντας επίσης χρήματα για τη θεραπεία της Λόρα.

Η οικογένεια της, ήταν εκεί στην τελετή αποφοίτησης. Στη Λόρα είχαν πει ότι το προσδόκιμο ζωής της ήταν περίπου ένας χρόνος και ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στο πανεπιστήμιο, οπότε το να τη βλέπουμε να αποφοιτά είναι απλά απίστευτο», δήλωσε η μητέρα της, Νίκολα. «Ξέρω πόσο σκληρά δούλεψε για να πάρει το πτυχίο της παράλληλα με τη χημειοθεραπεία, τη χειρουργική επέμβαση και τη θεραπεία, και αυτή η μέρα είναι μια πραγματική γιορτή για την επιμονή της».

Η Λόρα σχεδιάζει τώρα να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις για ανθρώπους με παθήσεις στον εγκέφαλο και να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Πρόσφατα εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Our Brain Bank, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που εργάζεται για να μετατρέψει το γλοιοβλάστωμα από ανίατο σε θεραπεύσιμο νόσημα.

Με πληροφορίες από BBC

In 2018, Laura Nuttall discovered she had Glioblastoma Multiforme – an aggressive and incurable form of brain cancer.

Yesterday, she celebrated her graduation at The University of Manchester with her family. Congratulations Laura, what an achievement! pic.twitter.com/IuxjnkMU4g

— The University of Manchester (@OfficialUoM) July 19, 2022