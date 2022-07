Eurovision 2023 – Βρετανία: Αλλάζει χώρα διεξαγωγής ο μουσικός διαγωνισμός

Από την ημέρα του τελικού της Eurovision 2022 και τη νίκη της Ουκρανίας, ακούστηκε πως η χώρα δύσκολα θα διοργάνωνε την επόμενη διοργάνωση, λόγω του πολέμου. Πολλές ήταν οι χώρες που ένδειξαν το ενδιαφέρον τους για τη διεξαγωγή της Eurovision 2023, τελικά όμως η EBU αποφάσισε πως ο ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Μεγάλη Βρετανία, τη χώρα που τερμάτισε δεύτερη στη φετινή διοργάνωση.

Η EBU ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωσή της, πως για λόγους ασφαλείας έγιναν οι απαραίτητες συζητήσεις με τον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Έτσι ο 67ος διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βρετανία, μετά από συμφωνία με το BBC. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που το BBC δέχθηκε να διοργανώσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023», δήλωσε ο Martin Österdahl, Εκτελεστικός Επόπτης του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Το BBC έχει διοργανώσει τον διαγωνισμό περισσότερες φορές από κάθε άλλο τηλεοπτικό σταθμό, φιλοξενώντας τον στο Λονδίνο το 1960, το 1963, το 1968 και το 1977, στο Εδιμβούργο το 1972, στο Μπράιτον το 1974, στο Harrogate το 1982 και στο Μπέρμιγχαμ το 1998. Η διοργανώτρια πόλη θα επιλεγεί τους επόμενους μήνες μετά από μια διαδικασία υποβολής προσφορών που θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Οι ημερομηνίες για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023 θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6

