Δημόσια εκτέλεση Ιράν: Πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια

Στο Ιράν πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο η πρώτη δημόσια εκτέλεση εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, με τον απαγχονισμό ενός άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός αστυνομικού, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο μια ΜΚΟ. Ο Ιμάν Σαμπζικάρ, ένας εργάτης που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός αστυνομικού τον περασμένο Φεβρουάριο στην πόλη Σιράζ (νότιο Ιράν), απαγχονίστηκε νωρίς το πρωί στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε η νορβηγική ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με βάση πληροφορίες που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν. Η θανατική ποινή σε βάρος του Σαμπζικάρ είχε επικυρωθεί στις αρχές Ιουλίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

