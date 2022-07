Τρύπα στην πισίνα: Περιστατικό σοκ, ένας νεκρός

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τον ρούφηξε μια τρύπα που άνοιξε ξαφνικά κάτω από μια πισίνα στο Ισραήλ. Ο 34χρονος άνδρας με το όνομα Κλιλ Κίμχι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο τέλος μιας σήραγγας 15 μέτρων κάτω από την πισίνα, στην πόλη Καρμέι Γιοσέφ, στο κεντρικό Ισραήλ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμένες με ειδικές κάμερες, έστησαν μια κατασκευή για να αποτρέψουν την κατάρρευση της υπόλοιπης πισίνας και πραγματοποίησαν μια 4ωρη επιχείρηση διάσωσης, προτού βρουν το πτώμα του άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός pool πάρτι με περισσότερα από 50 άτομα. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, που έχει γίνει viral στο Twitter, η τρύπα άνοιξε τελείως ξαφνικά και άδειασε μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλο το νερό της πισίνας. Ένα φουσκωτό φλαμίνγκο φαίνεται να εξαφανίζεται μέσα στην τρύπα στο κέντρο της πισίνας, καθώς οι καλεσμένοι στο πάρτι προσπαθούν να ξεφύγουν.

32-year-old Klil Kimhi swallowed up by a sinkhole that opened up in an inground swimming pool at a villa in central Israel. 😭🙏The police interrogated the owner of the home on suspicions of negligent manslaughter. #Israel #sinkhole pic.twitter.com/yk8NK9O0fK

— Maya Mizrahi (@Mizrahi11Maya) July 22, 2022